Pinocchio: ecco il trailer del nuovo film con Tom Hanks su Disney Plus

Come promesso, la Disney ha diffuso il primo trailer di “Pinocchio”, il film live action diretto da Robert Zemeckis e ispirato all’omonimo classico d’animazione che arriverà in streaming su Disney Plus.

Pinocchio arriverà su Disney+ l’8 settembre

Finalmente c’è una data di uscita per “Pinocchio”, che debutterà sulla piattaforma streaming Disney+ il prossimo 8 settembre, in occasione del Disney+ Day 2022. Si tratta del nuovo adattamento live action della celebre favola di Collodi del 1883.

La storia del burattino di legno che sogna di diventare un bambino vero è già diventata un film d’animazione per Walt Disney nel 1940: più di ottant’anni dopo, il cartone classico diventa un remake con attori in carne e ossa – come, di recente, è avvenuto con i vari “Pinocchio” di Roberto Benigni (2002) e di Matteo Garrone (2019). Sempre nel 2022 anche Guillermo del Toro ha realizzato un film d’animazione che dovrebbe arrivare in sala a dicembre 2022.

Il progetto di un live-action di “Pinocchio” ha una storia lunga: annunciato per la prima volta nel 2015, si è sviluppato in tanti anni anche per l’avvicendarsi di diversi autori e registi, prima che il Premio Oscar Robert Zemeckis accettasse di dirigere e co-scrivere con Chris Weitz (sceneggiatore de “La bussola d’oro”, “Cenerentola”, “Rogue One: A Star Wars Story”) il film, realizzato dagli stessi studi de “La Bella e la Bestia” e “Il Re Leone”.

Ecco il trailer:

Il primo sguardo al film ci regala una panoramica su alcuni personaggi (eccetto Pinocchio) tra cui il Grillo Parlante, la Fata Turchina, il Gatto e la Volpe, Sofia il Gabbiano, il Postiglione e Mangiafuoco.

Nel cast troviamo Tom Hanks nei panni di Geppetto, l’intagliatore di legno che costruisce e si prende cura di Pinocchio (interpretato da Benjamin Evan Ainsworth) come se fosse suo figlio. Joseph Gordon-Levitt è il Grillo Parlante, guida di Pinocchio nonché sua “coscienza”; la candidata al premio Oscar Cynthia Erivo è la Fata Turchina; Keegan-Michael Key è la Volpe; la candidata al premio Oscar Lorraine Bracco è Sofia il Gabbiano, un nuovo personaggio; e Luke Evans è il Postiglione.

Mina Franza

1/06/2022