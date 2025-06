Piazzola Live Festival 2025: Un’estate di concerti imperdibili con grandi artisti

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il Piazzola Live Festival di quest’anno si preannuncia come un evento straordinario per gli appassionati di musica. Con una line-up che include nomi iconici della musica italiana e internazionale, il festival si svolgerà a Piazzola sul Brenta, in provincia di Padova, dal 4 al 22 luglio 2025. Gli artisti che si esibiranno promettono serate indimenticabili, ricche di emozioni e performance di alta qualità.

Roberto Vecchioni: Un viaggio tra parole e musica

Il festival avrà inizio venerdì 4 luglio con Roberto Vecchioni, uno dei più grandi cantautori italiani. Con una carriera che si estende per oltre cinque decenni, Vecchioni ha saputo mescolare la poesia con la musica, creando canzoni che sono diventate parte della cultura italiana. Il suo debutto come interprete risale al 1971 con l’album “Parabola”, che include il celebre brano “Luci a San Siro”. Da allora, ha pubblicato numerosi album, tra cui il leggendario “Samarcanda” del 1977, che ha segnato un’epoca nella musica d’autore. Durante il concerto, Vecchioni porterà sul palco i suoi successi più amati, offrendo un’esperienza unica ai suoi fan.

Tony Boy: Il talento emergente della scena urban

Mercoledì 9 luglio sarà la volta di Tony Boy, un giovane artista che sta rapidamente guadagnando popolarità nella scena musicale italiana. Nato a Padova, Tony Boy ha costruito la sua carriera musicale nella sua città natale, diventando un punto di riferimento per la musica urban. Dopo il successo del suo primo tour, che si è concluso a febbraio, il cantante presenterà il suo nuovo progetto “Going Hard Live Summer 2025” al Piazzola Live Festival. La sua performance promette di essere un momento di grande energia e coinvolgimento, perfetto per i fan della musica contemporanea.

Guè: Il re del rap italiano

Venerdì 11 luglio, il festival accoglierà Guè, una delle figure più influenti del rap italiano. Con una carriera costellata di successi e oltre 100 certificazioni platino, Guè è noto per il suo stile unico e le sue liriche incisive. Durante il concerto, il rapper presenterà i suoi brani storici e alcuni pezzi del suo nuovo album, in arrivo nei prossimi mesi. La sua esibizione sarà un tributo non solo alla sua carriera, ma anche alla cultura hip-hop italiana, rendendo la serata un evento da non perdere.

CCCP – Fedeli alla linea: Un ritorno atteso

Il 18 luglio, il festival ospiterà i CCCP – Fedeli alla Linea, una band che ha segnato la storia della musica punk italiana. Dopo una serie di eventi celebrativi, i membri storici Giovanni Lindo Ferretti e Massimo Zamboni torneranno sul palco con una formazione rinnovata. Il concerto al Piazzola Live Festival sarà l’unica data in Veneto per questa “ultima chiamata”, offrendo ai fan l’opportunità di rivivere i classici della band e scoprire il nuovo materiale inedito.

The Who: Un ultimo saluto al pubblico italiano

Domenica 20 luglio, il Piazzola Live Festival avrà l’onore di ospitare The Who, una delle band più iconiche della storia del rock. Questo concerto rappresenta l’ultima occasione per vedere la band dal vivo in Italia, un evento che segna la fine di un’era. In concomitanza con il tour, verrà pubblicato l’album “Live at The Oval 1971”, una registrazione storica che celebra il legame tra la band e i suoi fan. Con oltre sei decenni di carriera, The Who continua a sorprendere e a coinvolgere le nuove generazioni, rendendo questo concerto un momento imperdibile per gli amanti della musica.

Ben Harper & The Innocent Criminals: Un’esperienza musicale unica

Il festival si concluderà martedì 22 luglio con Ben Harper e la sua band, The Innocent Criminals. Conosciuto per il suo stile che fonde rock, folk, soul e blues, Harper ha conquistato il cuore di milioni di fan in tutto il mondo. La sua performance al Piazzola Live Festival promette di essere un’esperienza emozionante, arricchita dai suoi successi più celebri e dall’energia della sua band. Questo concerto rappresenta un’opportunità unica per vivere la musica di un artista che ha saputo toccare le corde più profonde dell’animo umano.

Il Piazzola Live Festival 2025 si preannuncia come un evento imperdibile per gli amanti della musica, con una line-up che celebra la grandezza della musica italiana e internazionale. Con artisti di tale calibro, ogni serata sarà un viaggio indimenticabile tra note e emozioni.

