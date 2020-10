Peter Sarsgaard e il pinguino sconosciuto sul set di “The Batman”

Peter Sarsgaard, nel cast di “The Batman”, ha ammesso di non conoscere il look del Pinguino visto che non ha mai incrociato il suo interprete Colin Farrell durante le riprese.

in una nuova intervista riportata da Comikbook , afferma: “Non sono stato mai sul set con Colin Farrell e allo stesso tempo,non l’ho visto e non ha nemmeno mai visto il trailer, ma ha una buona ragione per farlo”.

Peter SarsgaardSpiega così l’attore:

“Credo che parte del modo in cui ho sempre lavorato come attore è fingere che non guarderò mai niente di ciò che ho fatto, in modo tale da non rimuginarci sopra. Non guardo le anteprime, non penso al prodotto finale. Mi concentro solo sul mio lavoro di attore. Non mi piace pensare al ruolo del mio personaggio o dello schema più grande di cui fa parte. Ci sono alcuni miei film che non ho mai visto”.

Nel film Peter Sarsgaard assumerà il ruolo di Gotham D.A. Gil Colson, personaggio appena creato per il lungometraggio.

Durante l’intervista Sarsgaard ha voluto fare i suoi più sinceri complimenti a Matt Reeves, regista del film,dichiarando:

“E’ davvero molto divertente lavorare con lui, è una persona molto collaborativa ma anche molto determinata. E’ il regista più preciso che abbia mai incontrato.”

Come molti altri film, “The Batman” è stato ufficialmente posticipato ancora una volta dalla Warner Bros Pictures.

La decisione di posticipare il film è stata dettata, oltre che dai rallentamenti delle riprese durante la pandemia da coronavirus, anche dallo scarso afflusso di spettatori nei cinema negli ultimi mesi.

La data di uscita del film dal 1° ottobre 2021 è slittata al 4 marzo 2022.

“The Batman” sarà il film del 2022 diretto da Matt Reeves, sul supereroe Batman ideato da Bob Kane e Bill Finger.

Robert Pattinson interpreterà il protagonista Bruce Wayne/Batman.

Il cast sarà composto da: Zoë Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, John Turturro, Peter Sarsgaard, Barry Keoghan, Jayme Lawson, Andy Serkis e Colin Farrell.

Erika Zagari

9/10/2020