Perchè Harry Styles ha rifiutato il ruolo del principe Eric nella Sirenetta? Il regista lo ha rivelato in un’intervista

Rob Marshall, il regista del Remake del live action della Sirenetta – il grande classico disney – ha rivelato i motivi per cui Harry Styles avrebbe rifiutato il ruolo di Eric. Una domanda che moltissimi fan si sono posti fino a questo momento e che finalmente ha trovato la sua risposta grazie a questa intervista uscita da poco.

Sappiamo che i panni di Eric saranno vestiti dall’esordiente Jonah Hauer- King e che il cast del film sarà formato da moltissime star del cinema già famose. A quanto pare però, il regista, prima di scegliere Jonah, aveva pensato a scegliere Harry Styles per questo ruolo che, a detta sua, risultava veramente perfetto in quei panni.

Lo abbiamo incontrato. È adorabile, un ragazzo meraviglioso. Si sentiva però che voleva realmente prendersi del tempo libero e realizzare i film che ha poi girato, che erano un po’ più dark (…) Molte persone legate al mondo della musica, come Harry, stanno cercando di ritagliarsi un proprio posto e non vogliono essere considerati soltanto come cantanti. Ed è per questo che stava cercando di fare qualcosa al di fuori del genere musical, per mettersi alla prova. È stata un’idea divertente, ma alla fine penso che tutto accada per un motivo. Sono felice di avere due giovani interpreti emergenti nel film.

L’ex membro degli One Direction ha infatti preso parte ad altre produzioni cinematografiche prima di questa, dimostrando unSecondo il regista, Harry possedeva tutte le qualità necessarie: talento, carisma e, molto più dell’attore scelto alla fine. Tuttavia, il cantante non era dello stesso parare.

Dunque, Harry avrebbe scelto di non partecipare al film perchè vorrebbe crearsi una sua immagine come attore e non solo come cantante. Sembra che abbia in programma dei film molto più dark e che voglia concentrarsi su di essi.

