Pechino Express 2024: la sfida del Laos con una tappa ricca di emozioni e tradizioni

In occasione della quinta puntata di Pechino Express, in onda stasera su TV8, i concorrenti si preparano a percorrere 263 chilometri dal suggestivo tempio di Phu Tat a Luang Prabang. Questa nuova avventura, collegata all’itinerario “La rotta del dragone”, porta con sé sfide uniche legate alla cultura locale. I telespettatori potranno assistere a prove che uniscono abilità fisiche e mentali, tutto nell’incantevole cornice del Laos settentrionale.

La tappa precedente e l’inizio della nuova sfida

Il viaggio precedente ha visto la conclusione della prima tranche in Vietnam, culminando con l’eliminazione delle coppie Brillanti, rappresentate da Nancy Brilli e Pierluigi Iorio. Le vincitrici, Amiche, formate da Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo, si preparano a iniziare questa nuova avventura. Prima di lanciarsi nella gara, Costantino della Gherardesca annuncerà a quale delle altre coppie sarà assegnato il malus, un elemento strategico che può influenzare l’andamento della competizione.

La fase iniziale della tappa prevede una prima missione che richiede una buona dose di concentrazione: ogni coppia riceverà una pergamena contenente una preghiera in laotiano, da memorizzare e recitare dinanzi a un monaco, una prova che richiede non solo impegno ma anche rispetto per la cultura locale. Ogni concorrente dovrà dimostrare di aver appreso e interiorizzato le tradizioni spirituali del Laos, sotto lo sguardo attento dei monaci.

Missioni avvincenti lungo il fiume Mekong

Proseguendo nel percorso, i viaggiatori si dirigono verso il fiume Mekong per affrontare una nuova missione che mixa abilità fisica e conoscenza locale. In questo contesto, le coppie saranno chiamate a recuperare sette teste di nāga, figure mitologiche dalla forte valenza culturale, mentre navigano su canoa. Dopo questa avventura acquatica, il gruppo si sposterà verso la Pha Kuang Cave, dove consegneranno le teste per ricevere in cambio la statua di Mujalin, il re dei Nāga.

Questa parte del percorso è cruciale non solo per il superamento delle prove ma anche per comprendere l’importanza della mitologia locale, un aspetto intrinsecamente legato alla cultura laotiana. La consegna della statua rappresenta simbolicamente il completamento di una tappa importante nel viaggio, mentre il successivo incontro con l’inviato speciale Fru al Som Nang Viewpoint offrirà non solo un’opportunità di riflessione ma anche un momento di riposo prima di passare alle missioni successive.

Le prove di apprendimento e la tradizione locale

Il giorno seguente rappresenta un nuovo inizio con un’ulteriore prova che si svolgerà nella scuola elementare di Tonkit. Qui, le coppie dovranno imparare i numeri da uno a venti e i simboli matematici in laotiano. Questo esercizio non è solo un test di apprendimento, ma un modo per immergersi ulteriormente nelle usanze e nella lingua del popolo laotiano. Il superamento di questa prova non solo permetterà alla prima coppia che riesce a completare l’operazione aritmetica di ottenere immunità, ma garantirà anche un vantaggio significativo nel ranking della tappa.

Il fatto di poter qualificarsi alla tappa successiva e di trascorrere una notte rigenerante in albergo, a differenza degli altri che potrebbero dover cercare un alloggio di fortuna, rappresenta un vantaggio notevole. I telespettatori assisteranno così a un mix di tensione, strategia e rispetto delle tradizioni, che rendono Pechino Express non solo un programma di intrattenimento ma anche un viaggio educativo.

Conclusione della tappa e prove decisive

La giornata continua con la quarta prova al tempio di Ban Xang Hai, dove le coppie si cimenteranno nella preparazione di due bottiglie di Lao-Lao, un noto liquore locale. Questo passaggio non è solo un’ulteriore dimostrazione delle abilità culinarie dei concorrenti, ma un modo per apprendere parte della cultura intorno all’arte della distillazione, che ha radici profonde nel Laos.

Infine, l’ultima missione si svolge al Tempio Wat Pa O, dove le coppie affrontano compiti quotidiani dei monaci, da lavori pratici alla recitazione di mantra buddhisti. Questo momento culminante prelude al Tappeto Rosso al Tempio di Wat Aham, che segnerà il traguardo della quinta tappa. Dopo un avvincente incontro di fronte a Costantino e Fru, si scopriranno i risultati della gara e le conseguenze per la coppia che rischia l’eliminazione. Un mix di suspense e rispetto per le tradizioni culinarie e spirituali del Laos, rendono questa puntata di Pechino Express un evento imperdibile per tutti gli appassionati del reality.