Pasquetta alternativa: sette mete ispirate alle fiction Rai da visitare nel 2025

La Pasquetta è un’occasione perfetta per allontanarsi dalla routine e scoprire luoghi affascinanti. Quest’anno, invece delle solite gite, perché non seguire le orme dei tuoi personaggi preferiti delle fiction Rai? Da Napoli a Matera, passando per Savona, Assisi, Milano, le Dolomiti e Trieste, ci sono sette destinazioni che non solo esistono, ma sono anche facilmente raggiungibili. Ogni luogo racconta una storia unica, perfetta per chi ama immergersi nel mondo delle serie televisive.

Napoli – Il mare e il carcere di Mare Fuori

La serie “Mare Fuori” ha reso celebre l’Istituto Penale Minorile di Napoli, con riprese che si svolgono in scenari iconici come la Base Navale della Marina Militare. Passeggiando lungo il lungomare di Via Caracciolo, potrai ammirare il molo di Mergellina e il suggestivo Castel dell’Ovo, che fanno da cornice a molte scene della serie. Questa città offre un mix perfetto di mare, sole e la tipica malinconia partenopea, rendendo la tua Pasquetta un’esperienza autentica e memorabile.

Matera – I Sassi di Imma Tataranni

Matera, con i suoi Sassi e le chiese rupestri, è il set ideale per le avventure di Imma Tataranni. Le stradine acciottolate e l’atmosfera unica di questa città ti faranno sentire parte della storia. Ogni angolo racconta un pezzo di passato, perfetto per chi ama camminare e immortalare momenti attraverso la fotografia. La bellezza di Matera, patrimonio dell’umanità, è un richiamo irresistibile per gli appassionati di cultura e natura.

Savona – I luoghi di Blanca

La serie “Blanca” è ambientata tra Savona e il ponente ligure, e i suoi scenari sono una vera delizia per gli occhi. Il porto, la Fortezza del Priamar e il lungomare offrono un’atmosfera di mistero e bellezza. Durante la tua visita, potrai riconoscere molti dei luoghi iconici che hanno fatto da sfondo alle avventure della protagonista. Una giornata a Savona è l’ideale per chi cerca un mix di relax e avventura, immerso in un contesto paesaggistico affascinante.

Assisi – Il convento di Che Dio ci aiuti

Il convento di Santa Rosa, reso celebre dalla fiction “Che Dio ci aiuti“, si trova nel cuore di Assisi ed è un luogo di pace e riflessione. Passeggiare nel centro storico, tra le sue stradine in salita e le viste panoramiche, offre un’esperienza di tranquillità e contemplazione. Non dimenticare di portare con te una colomba, simbolo della Pasqua, per rendere la tua giornata ancora più speciale. Assisi è perfetta per chi cerca un momento di serenità lontano dal caos quotidiano.

Milano – I cortili eleganti de Il Paradiso delle Signore

Milano, con il suo fascino d’altri tempi, è il palcoscenico della serie “Il Paradiso delle Signore“. Visita Porta Venezia, Corso Buenos Aires e i cortili nascosti di via Malpighi, dove potresti quasi sentire riecheggiare le storie di Vittorio e Adelaide. Questa città è un mix di glamour e nostalgia, ideale per chi ama l’eleganza e la storia. Una Pasquetta a Milano ti permetterà di immergerti in un’atmosfera ricca di storie e suggestioni.

Dolomiti – I paesaggi di Un Passo dal Cielo

Le Dolomiti, anche senza la presenza di Terence Hill, offrono panorami mozzafiato che incantano chiunque. Località come San Candido, il Lago di Braies e Dobbiaco sono perfette per una Pasquetta all’insegna della natura. Qui potrai godere di sentieri immersi nel verde, silenzi e aria pura, lontano dallo stress della vita quotidiana. Non dimenticare di portare con te un k-way, poiché il clima montano può riservare sorprese.

Trieste – I misteri de La Porta Rossa

Trieste è il cuore pulsante della serie noir “La Porta Rossa“, con scenari suggestivi come il Molo Audace e Piazza Unità. Le stradine del centro storico offrono un’atmosfera unica, perfetta per chi ama perdersi nei propri pensieri mentre cammina lungo il mare. Questa città, con la sua storia e i suoi misteri, è una meta ideale per una Pasquetta che unisce cultura e relax.

Scegliere una di queste mete per la Pasquetta significa non solo godere di una giornata all’aria aperta, ma anche immergersi nel mondo delle fiction Rai, vivendo un’esperienza che unisce passione per la televisione e scoperta di luoghi affascinanti.

