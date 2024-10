Paramount annuncia nuove date di uscita: dal remake di Running Man ai reboot di film iconici

Paramount Pictures ha recentemente rivelato alcune date importanti riguardanti i suoi prossimi progetti cinematografici. Tra le notizie più attese c’è l’uscita del remake di “Running Man”, con Glen Powell come protagonista, che avrà luogo il 21 novembre 2025. Questo annuncio ha generato grande aspettativa tra fan e appassionati di cinema, dato il rilancio di un classico degli anni ’80 diretto da Edgar Wright. Inoltre, la compagnia ha effettuato modifiche significative nel programma di rilascio di altri film, alimentando l’attenzione su titoli come “I Puffi” e il reboot di “Naked Gun”.

Glen Powell e il remake di Running Man

Glen Powell, attore in forte ascesa, sarà il volto del remake di “The Running Man”, uno dei film d’azione più noti di Arnold Schwarzenegger, uscito nel 1987. Il nuovo film, ambientato in un inquietante futuro distopico, seguirà il tema originale, caratterizzato da un reality show che costringe i “corridori” – criminali fuggitivi – a fuggire da abili assassini ingaggiati per catturarli. Diretto da Edgar Wright, il progetto è atteso con entusiasmo poiché mira a rimanere fedele alla visione originale del romanzo di Stephen King, da cui il film è tratto. Gli appassionati del genere action e thriller accoglieranno con interesse questa nuova interpretazione, che promette di mescolare tensione e commento sociale. La release il 21 novembre 2025 è strategica, poiché si colloca nel periodo delle festività, un momento tradizionalmente ricco di opportunità per il botteghino.

Ritardi e cambiamenti nella programmazione di Paramount

Oltre al remake di “Running Man”, Paramount ha ristrutturato le date di uscita di vari altri titoli previsti per il 2025. Il reboot di “Naked Gun”, che avrà come protagonista Liam Neeson nei panni del figlio del leggendario personaggio interpretato da Leslie Nielsen, è stato spostato dall’originario 18 luglio al 1° agosto. Questa commedia slapstick riunisce un cast variegato, tra cui Pamela Anderson e Paul Walter Hauser, e sarà diretta da Akiva Schaffer. Il film sta attirando l’attenzione dei fan della serie originale, che sperano di rivivere le celebri dinamiche comiche in un’ottica moderna. Il rilascio fissato per i primi giorni di agosto potrebbe contribuire a un’accoglienza calorosa da parte del pubblico durante le calde serate estive.

I Puffi e l’animazione che conquista

Anche la data di uscita del nuovo film animato de “I Puffi” ha subìto variazioni. Il film, un musical che vedrà la partecipazione vocale di Rihanna, è stato posticipato dal 14 febbraio 2025 al 18 luglio dello stesso anno. Diretto da Chris Miller e co-diretto da Matt Landon, il progetto vanta un cast vocale stellare, tra cui Nick Offerman e James Corden. Il posticipo porterà il film a competere direttamente con altre produzioni estive, rendendo la stagione ancora più interessante per le famiglie e i giovani spettatori. Con una formula che unisce musica e animazione, “I Puffi” si propone di intrattenere un pubblico intergenerazionale, catturando l’immaginazione dei più piccoli e la nostalgia dei genitori.

Altri progetti in arrivo da Paramount

In aggiunta ai titoli citati, Paramount ha annunciato anche la data di uscita di “Vicious”, un horror diretto da Dakota Fanning, ora previsto per il 28 febbraio 2025. Questo film, spostato dall’8 agosto, promette di sorprendere gli appassionati del genere e presenta un cast che include nomi come Kathryn Hunter e Mary McCormack. La direzione artistica guidata da Bryan Bertino rappresenta un’opportunità per esplorare tematiche intense e avvincenti.

Infine, “September 5”, un dramma storico che narra il tragico Massacro di Monaco di Baviera del 1972, ha ricevuto una data di uscita limitata per la stagione dei premi, fissata per il 29 novembre 2025. Con un cast che comprende Peter Sarsgaard e Ben Chaplin, il film ha già suscitato un certo fervore tra gli addetti ai lavori, promettendo di generare discussioni rilevanti sia per la critica che per il pubblico.

Con questi aggiornamenti, Paramount si prepara ad un 2025 ricco di emozioni e attesa, offrendo un mix di nostalgia e nuove esperienze cinematografiche.