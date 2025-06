Paperina festeggia 85 anni: un viaggio tra sogni e avventure nel nuovo numero di ‘Topolino’

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Paperina, uno dei personaggi più amati del mondo dei fumetti, celebra il suo 85° compleanno con una storia che mette in risalto la sua personalità vivace e determinata. Nel numero 3628 di ‘Topolino‘, disponibile in edicola dal 4 giugno, Paperina si presenta in diverse vesti: dal palco con la sua band a una moto da corsa, fino a lavorare su un progetto architettonico. La storia, intitolata ‘Dream Big, Daisy‘, offre uno sguardo profondo sulle sue aspirazioni e paure, come spiegato dall’autrice Giada Perissinotto.

L’esordio di Paperina nel 1940

Il 7 giugno 1940 segna una data storica per il mondo dell’animazione e dei fumetti: Paperina fa il suo debutto nel cortometraggio ‘Paperino e l’appuntamento‘. In quel periodo, Paperino, creato sei anni prima, era già un personaggio di grande successo, e Paperina venne concepita per affiancarlo in alcune avventure. Pochi mesi dopo, il personaggio si affaccia anche nel mondo dei fumetti, con la sua prima apparizione nella striscia del 4 novembre 1940, scritta da Bob Karp e illustrata da Al Taliaferro. Da quel momento, Paperina ha conquistato il cuore del pubblico, evolvendosi da semplice “fidanzata di Paperino” a un personaggio con una propria identità.

Nel corso degli anni, Paperina ha dimostrato di saper mantenere il passo con i cambiamenti, rimanendo sempre attuale e affascinante. La sua personalità, caratterizzata da testardaggine, romanticismo e affetto, ha permesso al pubblico di affezionarsi a lei, facendola diventare una figura iconica nel panorama dei fumetti. La sua evoluzione ha portato a una vasta gamma di storie, soprattutto in Italia, che hanno contribuito a costruire il suo mito.

‘Dream Big, Daisy’: una storia di crescita e avventura

Per celebrare questo importante traguardo, ‘Topolino‘ presenta una doppia copertina, con quella dedicata a Paperina che si distingue per il suo design unico. La storia ‘Dream Big, Daisy‘ è stata scritta e illustrata da Giada Perissinotto, una fumettista di lunga data per Panini Comics, che ha lavorato a progetti come ‘W.I.T.C.H.‘ e ‘PK – Pikappa‘. Questo rappresenta il suo debutto come autrice, e Perissinotto ha voluto dare a Paperina un look che rispecchiasse il suo carattere forte e deciso.

L’autrice ha spiegato che, nel suo lavoro, ha cercato di dare un’identità unica ai personaggi femminili, e Paperina non fa eccezione. La storia si concentra sulla protagonista che ritrova una lista di desideri scritta da bambina, proprio mentre è impegnata in un progetto architettonico che potrebbe determinare il suo futuro. Nonostante le sfide lavorative, Paperina decide di inseguire i suoi sogni, sostenuta dalle sue nipotine. Tra le avventure che decide di intraprendere ci sono esperienze audaci come il snowboard sulla sabbia e il nuoto con le balene.

Un tributo a un’eroina moderna

La narrazione di ‘Dream Big, Daisy‘ mette in luce una Paperina moderna, capace di affrontare le difficoltà con ottimismo e determinazione. La storia non solo celebra il suo 85° compleanno, ma rappresenta anche un omaggio a un personaggio che ha saputo conquistare il pubblico con la sua forza e il suo spirito avventuroso. Perissinotto ha lavorato a lungo per elaborare questa storia, attingendo alle proprie esperienze personali per dare vita a una Paperina con nuove sfaccettature.

La presenza di personaggi familiari come Archimede, zio Paperone, Paperino e le nipotine arricchisce ulteriormente la narrazione, sottolineando l’importanza delle relazioni e del supporto reciproco. Questo lavoro meticoloso ha richiesto quasi un anno di impegno, e il risultato è una storia che non solo intrattiene, ma offre anche spunti di riflessione su sogni e aspirazioni.

Paperina, con il suo carattere deciso e dinamico, continua a essere un simbolo di forza e resilienza, rimanendo nel cuore del pubblico anche dopo 85 anni. La sua evoluzione da semplice fidanzata a protagonista a tutto tondo dimostra quanto sia importante la rappresentazione femminile nei fumetti e nell’animazione.

