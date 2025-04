Papa Francesco: il primo pontefice crossmediale tra TikTok e Sanremo 2025

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Papa Francesco ha segnato una nuova era nella comunicazione della Chiesa, diventando il primo pontefice capace di utilizzare diversi mezzi di comunicazione per raggiungere un pubblico sempre più vasto. Dalla sua presenza su TikTok alle apparizioni nei programmi televisivi, il pontefice ha saputo adattarsi ai cambiamenti dei media, portando messaggi di speranza e riflessione. Questo articolo esplora i momenti salienti della sua comunicazione nel 2025, evidenziando il suo debutto sui social e le sue apparizioni in programmi di grande ascolto.

Il debutto su TikTok

Nel gennaio 2025, Papa Francesco ha fatto il suo esordio su TikTok, un passo significativo per un leader religioso. L’obiettivo era promuovere la sua autobiografia “Spera“, scritta insieme a Carlo Musso. Il video è stato pubblicato sull’account della Mondadori, dove il pontefice ha espresso gratitudine verso Musso per il supporto nella scrittura del libro. Francesco ha sottolineato l’importanza della sua autobiografia come un modo per ringraziare Dio per il percorso della sua vita, affermando che il vero protagonista della sua storia è il Signore, che lo ha guidato nel suo cammino.

Questa iniziativa ha rappresentato un tentativo di avvicinare i giovani e i meno giovani a un messaggio di fede attraverso un canale moderno e popolare come TikTok. La scelta di utilizzare questa piattaforma ha dimostrato la volontà del pontefice di rimanere rilevante e accessibile, cercando di instaurare un dialogo diretto con le nuove generazioni. Questo approccio innovativo ha suscitato interesse e curiosità, permettendo al Papa di entrare in contatto con un pubblico che altrimenti potrebbe non essere raggiunto attraverso i canali tradizionali.

L’intervento a Che tempo che fa

Il 19 gennaio 2025, Papa Francesco è stato ospite per la terza volta del programma “Che tempo che fa“, condotto da Fabio Fazio sul Nove. Durante l’intervista, il pontefice ha parlato della sua autobiografia e del Giubileo della Speranza, attirando l’attenzione di 2.453.000 telespettatori, con uno share del 12,1%. Questo risultato ha permesso al programma di raggiungere il suo record di ascolto stagionale.

Le precedenti apparizioni di Francesco nel programma hanno avuto un impatto significativo. La sua seconda intervista, avvenuta il 14 gennaio 2024, ha registrato un picco di ascolti con 3 milioni di telespettatori e uno share del 14,2%, rendendo la puntata la più vista nella storia del Nove. La prima intervista, trasmessa il 6 febbraio 2022 su Rai3, ha raggiunto 6,7 milioni di telespettatori, con uno share del 25,41%, dimostrando l’enorme interesse del pubblico per le parole del pontefice.

Queste apparizioni hanno rappresentato un’opportunità per il Papa di comunicare messaggi di speranza e di riflessione, affrontando temi di rilevanza sociale e spirituale. La sua capacità di attrarre un vasto pubblico attraverso la televisione ha confermato il suo ruolo di leader carismatico e influente.

Interventi al Tg1 e a Canale 5

Papa Francesco ha utilizzato il piccolo schermo per comunicare in momenti cruciali. Il 3 aprile 2020, durante il lockdown per la pandemia di Covid-19, il pontefice ha fatto un intervento straordinario al Tg1, portando un messaggio di speranza a un’Italia chiusa in casa. Con parole toccanti, ha rivolto il suo pensiero ai bambini, alle famiglie e agli anziani, creando un legame emotivo con il pubblico in un momento di grande difficoltà.

Inoltre, il Papa ha partecipato a interviste natalizie esclusive su Canale 5, fino al 2022, affrontando temi di attualità e di fede. Un’importante intervista è stata realizzata dal direttore del Tg1, Gian Marco Chiocci, il 1° novembre 2023, che ha registrato 4 milioni 588 mila spettatori, con uno share del 21,7%. Questo incontro ha rappresentato un altro momento significativo nella comunicazione del pontefice, che ha parlato di questioni importanti come la riforma della Curia e la sua solitudine.

Un altro episodio notevole è avvenuto il 27 maggio 2023, quando Francesco si è recato personalmente negli studi Rai a Saxa Rubra per registrare un’intervista per il programma “A Sua immagine“. Questo gesto ha dimostrato la sua disponibilità a dialogare con il pubblico e a condividere il suo messaggio in modo diretto.

L’apparizione al Festival di Sanremo 2025

Il momento culminante della comunicazione di Papa Francesco nel 2025 è stato il suo intervento al Festival di Sanremo, andato in onda l’11 febbraio. Con un pubblico di 12 milioni 600 mila telespettatori e uno share del 65,3%, il pontefice ha raggiunto un record di ascolti senza precedenti. Il suo videomessaggio ha suscitato grande interesse e discussione, dimostrando l’efficacia della sua comunicazione attraverso i media.

Tuttavia, l’origine del videomessaggio ha sollevato alcune polemiche. Secondo il sito Dagospia, il video sarebbe stato girato a maggio per un’altra occasione e sarebbe arrivato al Festival senza la conoscenza del Papa, suscitando la sua indignazione. Carlo Conti, conduttore del Festival, ha smentito queste voci, spiegando che il pontefice aveva espresso il desiderio di contribuire e che il video era stato inviato con il suo consenso.

Questa apparizione ha rappresentato un ulteriore passo nella strategia di comunicazione del Papa, che ha saputo sfruttare un evento di grande richiamo per veicolare messaggi di speranza e unità. La sua capacità di adattarsi ai nuovi media e di raggiungere un pubblico vasto ha consolidato il suo ruolo di leader spirituale contemporaneo, capace di parlare a tutti, indipendentemente dalle generazioni e dai contesti.

