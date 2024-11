Paola Iezzi ricorda dieci anni di sfide e rinascita dopo la separazione da Chiara

Paola Iezzi, nota cantante del duo Paola e Chiara, ha recentemente rilasciato un’intervista approfondita al Corriere, in cui riflette sui dieci anni trascorsi dalla separazione artistica e personale dalla sorella Chiara. Iezzi ha descritto questo periodo come uno dei più complessi della sua vita, ma anche come un periodo di grande crescita personale e professionale. Attualmente in veste di giudice di X Factor 2024, Paola ha condiviso ricordi e aneddoti montati dal suo desiderio di ritornare a calcare il palcoscenico insieme a Chiara, che ha dato vita al loro memorabile ritorno sul palco di Sanremo nel 2023.

Dieci anni di difficoltà e apprendimento

Durante l’intervista, Paola Iezzi ha rievocato la sua esperienza dopo la separazione da Chiara, evidenziando come questi dieci anni siano stati non solo difficili, ma anche estremamente formativi. “Oggi benedico le crisi, anche se l’ho capito soltanto vivendole”, ha affermato, lasciando intendere che le sfide affrontate l’hanno portata a una maggiore consapevolezza di sé. La separazione ha lasciato Paola in uno stato di tristezza e confusione. “Ero arrabbiata e mi chiedevo cosa potesse venire dopo 17 anni dedicati a un progetto nel quale ho creduto con tutte le mie forze”, ha spiegato.

Per affrontare questo nuovo capitolo della sua vita, ha iniziato a lavorare come DJ e a registrare musica con amici di lunga data. Ha messo cuore e dedizione in ogni nuovo progetto, anche quando si trattava di esibirsi in ristoranti, accettando inviti a cantare mentre i clienti godevano dei loro pasti. Questo approccio le ha permesso di mantenere viva la passione per la musica e di rimanere in contatto con il pubblico.

Un legame speciale con Giorgia e la giuria di X Factor

Oggi Paola Iezzi ricopre un ruolo da protagonista come giudice nel talent show X Factor, dove ha ritrovato una cara amica, la cantante Giorgia. Quest’ultima ha sottolineato che tra loro esiste un legame profondo: “Ci conosciamo da tempo e il nostro rapporto è speciale, anche se ci incrociamo raramente”. In effetti, la presenza di Giorgia ha reso il percorso di Paola a X Factor ancora più emozionante.

Inoltre, Paola ha rivelato un curioso dettaglio sulla vita privata di Giorgia, menzionando il ballerino Emanuel Lo, che è stato non solo un suo ballerino ma anche il suo compagno attuale. “Emanuel è stato uno dei miei ballerini per anni, anche prima che si mettessero insieme”, ha affermato, sottolineando la complessità delle reti di amicizia e professionalità che riuniscono gli artisti del settore.

L’evoluzione dello stile e dell’identità di Paola Iezzi

Un altro aspetto della vita di Paola che ha suscitato curiosità è il suo stile e la sua evoluzione nel corso degli anni. Oggi, Paola è riconosciuta come una “sexy icona di stile”, grazie alle sue scelte audaci nel mondo della moda e del make-up. Ha condiviso la sua ispirazione, risalente agli anni ’80, e le influenze di star come Jean-Paul Goude e Grace Jones, così come il famoso stile provocatorio di Madonna. “Tendo sempre a riproporre atmosfere un po’ spinte su makeup e edonismo erotico”, ha dichiarato, mettendo in evidenza come la sua estetica sia parte integrante della sua identità artistica.

Attualmente fidanzata con il fotografo di moda Paolo Santambrogio, Paola sembra aver trovato un equilibrio tra vita personale e carriera. La sua apertura nel condividere esperienze passate e presenti offre ai fan un’immagine autentica e ispiratrice della sua vita artistica e personale.