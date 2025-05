Ozzy Osbourne si prepara per il concerto di reunion a Birmingham: la sfida della salute

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il 5 luglio 2025, Ozzy Osbourne salirà sul palco di Birmingham per quello che è stato definito il suo ultimo concerto, un evento che riunisce la formazione originale dei Black Sabbath. In un’intervista con i suoi compagni di band, il leggendario artista ha condiviso le sue esperienze e le sfide affrontate in vista di questo importante appuntamento. La preparazione fisica e mentale per un concerto di tale portata è un compito arduo, specialmente dopo un lungo periodo di inattività.

La preparazione fisica di Ozzy Osbourne

Ozzy Osbourne ha rivelato che la sua preparazione per il concerto di reunion è intensa e impegnativa. L’artista ha dichiarato: “Faccio pesi, vado in bicicletta. È dura, sono stato a riposo per così tanto tempo”. Questo periodo di inattività ha avuto un impatto significativo sulla sua forza fisica, costringendolo a riprendere gradualmente le sue attività. Osbourne ha sottolineato che, dopo essere stato a lungo sdraiato, la ripresa della forza richiede un impegno costante e una grande determinazione.

Il cantante ha anche ingaggiato un vocal coach che lo supporta quattro giorni alla settimana per mantenere la sua voce in forma. La sua dedizione alla preparazione è evidente, ma non mancano le difficoltà. Osbourne ha affrontato vari problemi di salute negli ultimi anni, tra cui una caduta nel 2019 che ha aggravato una lesione preesistente alla spina dorsale. Queste esperienze hanno reso la sua preparazione ancora più cruciale, poiché ha bisogno di essere al meglio per affrontare il palco.

Le sfide della salute e la motivazione

Negli ultimi anni, Ozzy Osbourne ha dovuto affrontare una serie di gravi problemi di salute. Oltre alla caduta del 2019, ha sofferto di polmonite e ha ricevuto una diagnosi di Parkinson. In un’intervista, ha descritto le sue esperienze dicendo: “Ti svegli la mattina dopo e scopri che qualcos’altro è andato storto. Cominci a pensare che non finirà mai”. Queste parole evidenziano la sua lotta quotidiana e il peso delle sfide che ha dovuto affrontare.

La motivazione per il concerto di reunion è stata fortemente influenzata dalla sua moglie, Sharon, che ha concepito l’idea come un modo per dare a Ozzy una ragione per alzarsi ogni mattina. Questo concerto non rappresenta solo un evento musicale, ma anche un’opportunità per celebrare la sua carriera e il legame con i suoi compagni di band. La reunion con Tony Iommi, Geezer Butler e Bill Ward, dopo vent’anni, segna un momento significativo nella storia dei Black Sabbath.

Il concerto ‘Back to the Beginning’

Il concerto, intitolato ‘Back to the Beginning’, si svolgerà a Birmingham e vedrà la partecipazione di una formazione all star, con nomi di spicco del metal come Metallica, Slayer e Anthrax. Tuttavia, la presenza di Ozzy Osbourne sul palco è quella che attira maggiormente l’attenzione. Nonostante le preoccupazioni espresse da alcuni membri di band di supporto, come i Tool, riguardo alla sua capacità di esibirsi, Osbourne ha affermato: “Ci sarò e farò del mio meglio. Quindi tutto quello che posso fare è presentarmi”.

La reunion dei Black Sabbath rappresenta un capitolo importante per la band e per i fan, che hanno atteso a lungo un momento del genere. Osbourne, che ha lasciato la band nel 1979 per poi tornare nel 1997, ha vissuto un percorso ricco di alti e bassi. La formazione classica ha suonato insieme fino al 2005, ma il concerto di luglio rappresenta un’opportunità unica per rivivere la magia della loro musica e celebrare un’eredità che ha segnato la storia del rock.

