Owen Wilson reciterà nel film della Project Power “Secret Headquarters”

Per l’attore Owen Wilson c’è un secondo progetto di supereroi da seguire, dopo la serie Marvel “Loki”. Sarà nel cast del film “Secret Headquarters” della Project Power.

Owen Wilson nei panni di un supereroe

Il candidato all’Oscar e al Golden Globe Owen Wilson reciterà in “Secret Headquarters” diretto da Henry Joost e Ariel Schulman, con il duo alle spalle della Project Power formato da Nerve e Catfish. Questo secondo quanto rivelato da Deadline. Jerry Bruckheimer (Pirati dei Caraibi, Bad Boys, Top Gun) e Chad Oman (Coyote Ugly, Remember the Titans) co-produrranno il film basato su una sceneggiatura di Joost, Schulman, e il drammaturgo nominato da Drama Desk Josh Koenigsberg.

Nato da una sceneggiatura originale di Christopher Yost, che ha lavorato con il film “Thor: Ragnarok”, “Max Steel” e “Masters of the Universe”, la storia segue un ragazzo che scopre una struttura segreta all’interno della sua casa. Qui abitano i supereroi più potenti del mondo. Quando dei cattivi decidono di attaccare la struttura, lui ei suoi amici devono prepararsi per difendere il quartier generale degli eroi.

Una data di uscita deve ancora essere annunciata per “Secret Headquarters”, e i dettagli sul casting sono ancora sconosciuti.

Non solo commedie nella carriera

Il film segna la seconda uscita imminente di Owen Wilson sul tema dei supereroi, dato che apparirà in “Loki” al fianco di Tom Hiddleston a giugno. L’attore è noto per i suoi celebri giri in “Midnight in Paris” e “The Royal Tenenbaums” (La Famiglia Tenenbaums). Tuttavia, i fan lo adorano anche per le sue incursioni comiche al fianco di Jackie Chan in “Shanghai Noon” e “Shanghai Knights”, così come il suo ruolo da protagonista accanto a Vince Vaughn in “Wedding Crashers” (Due single a nozze) .

Già quest’anno Wilson ha recitato in “Bliss” insieme a Salma Hayek. Entro la fine dell’anno, Wilson si riunirà anche con Wes Anderson per il suo ultimo film, “The French Dispatch”, che presenta un ensemble impressionante che include anche Frances McDormand, Timothée Chalamet, Saoirse Ronan e molti altri.

Francesca Reale

07/05/2021