Outer Banks: cosa sapere in attesa della quarta stagione

Uno dei maggiori successi degli ultimi anni è stata sicuramente la serie tv targata Netflix Outer Banks, che sembra aver intrigato ed appassionato milioni di giovani-e non-da tutto il mondo.

Una panoramica sulla serie

La serie americana dalle tinte drammatiche rappresenta il perfetto connubio tra le difficoltà e le esperienze sperimentate da ogni adolescente e le tipiche caratteristiche di un racconto avventuroso, il tutto arricchito da questioni sociali, come la disparità economica e di status, che fungono da sfondo per un teen drama travolgente.

Il cast

Quello che salta subito agli occhi è la presenza di un cast giovanile e certamente di bell’aspetto, tra cui spiccano i nomi di Madelyn Cline, Chase Stokes, Madison Bailey, Jonathan Daviss, Rudy Pankow, Drew Starkey ed Austin North.

La vita privata fuori dal set

Sebbene nella finzione i vari attori vengano posti l’uno contro l’altro, tra vari intrighi e relazioni antagoniste, nella realtà risultano essere molto uniti e tutti indistintamente amici. Eppure lo scorso febbraio su internet è apparsa una notizia che ha sconvolto gli spettatori: i due principali protagonisti Madelyn Cline (Sarah) e Chase Stokes (John B) hanno ufficializzato la rottura della loro storia iniziata durante le riprese della prima stagione della serie.

Il finale della terza stagione

Ma quanto di questo ha influito sulla riuscita e sugli sviluppi di Outer Banks? La terza stagione ha destato scalpore per un evento in particolare, ossia il tradimento di Sarah con il suo ex storico Topper, il che viene in qualche modo giustificato dallo stato psico-fisico della ragazza, che si ritrova senza una casa, tormentata dai dubbi, lontana dalla sua famiglia e disorientata dal distacco provato nei confronti dei suoi amici e del suo fidanzato John B, sempre più preso dai propri problemi.

Data prevista per la quarta stagione

Sarà stata la rottura fuori dal set ad influire sulle dinamiche fittizie? Il prossimo febbraio uscirà la quarta stagione e non servirà altro che rimanere incollati alla televisione per scoprirne gli ulteriori sviluppi.

