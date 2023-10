Oppenheimer: la scena dell’esplosione della bomba è una delle più potenti e climatiche

Oppenheimer è un film del 2023 scritto, diretto e co-prodotto da Christopher Nolan. La sua distribuzione, simultanea con il film Barbie di Warner Bros, ha generato il fenomeno culturale del Barbenheimer. Il film è stato acclamato dalla critica, in particolare per le performance del cast, la colonna sonora, la sceneggiatura e la regia di Nolan. Il cast è composto da Cillian Murphy, nei panni di Robert Oppenheimer, Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr., Florence Pugh, Josh Hartnett, Casey Affleck, Rami Malek e Kenneth Branagh.

Oppenheimer, la trama

Nel 1942, in piena Seconda Guerra Mondiale, convinti che la Germania Nazista stia sviluppando un’arma nucleare, gli Stati Uniti danno il via, nel più grande segreto, al Progetto Manhattan destinato a mettere a punto la prima bomba atomica della storia. Il governo americano decide di mettere a capo del progetto il brillante fisico J. Robert Oppenheimer. Nato a New York nel 1904 da genitori di origini tedesche ed ebraiche. A poco meno di quarant’anni aveva già dato un grande contributo allo sviluppo della fisica moderna. Nei laboratori ultra segreti a Los Alamos, nel deserto del New Mexico, lo scienziato e la sua squadra di esperti iniziano a progettare un’arma rivoluzionaria le cui terribili conseguenze continuano a farsi sentire ai giorni nostri.

La scena della bomba

Nel film Oppenheimer, la scena della bomba è senza dubbio una delle più potenti e climatiche. Il regista Christopher Nolan ha spiegato come è stata realizzata. Come lui stesso ha dichiarato più volte, non ha fatto ricorso alla computer grafica (CGI). Infatti si è avvalso di effetti speciali cercando di ricreare effetti microscopici in modo da farli sembrare enormi, ma anche riprendendo vere e proprie esplosioni nella zona desertica del New Mexico. Stando a quanto rilasciato dal responsabile degli effetti visivi Andrew Jackson nel corso di un’intervista al The Hollywood Reporter, l’esplosione è stata ricreata usando benzina, propano, magnesio e polvere di alluminio. Attraverso diversi tipi di telecamere, la scena è stata ripresa e filmata in modo che ogni elemento sembrasse molto più grande rispetto alla realtà. Qui di seguito la famosa scena del film.