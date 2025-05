One Piece sbarca in Italia: un tour immersivo per i fan dell’anime giapponese

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

L’universo di One Piece, uno dei fenomeni più iconici dell’animazione giapponese, si prepara a conquistare anche il pubblico italiano con un evento unico. Dopo il successo riscontrato in Francia, l’action game itinerante di One Piece farà tappa in sette centri commerciali italiani, offrendo un’esperienza coinvolgente per tutte le età. Organizzato da Toei Animation Europe in collaborazione con The Kom, questo tour promette di portare la magia dei pirati di Eiichirō Oda direttamente nelle città italiane.

Il tour di One Piece in Italia

A partire dal 3 maggio 2025, il tour di One Piece toccherà sette centri commerciali Klepierre in diverse città italiane. Ogni tappa durerà nove giorni e trasformerà gli spazi commerciali in ambienti tematici dedicati all’universo di One Piece. Le città coinvolte includono Torino, Venezia, Bologna, Monza, Caserta, Roma e Lonato, coprendo una vasta area del territorio nazionale. Questo evento offre ai fan l’opportunità di immergersi completamente nel mondo dei pirati, interagendo con giochi e attività ispirate alle avventure di Rufy e della sua ciurma.

I centri commerciali selezionati diventeranno veri e propri hub di intrattenimento, dove i visitatori potranno esplorare il mondo di One Piece attraverso prove e sfide che richiamano le isole e i nemici più celebri dell’opera. Ogni tappa sarà caratterizzata da un programma ricco di iniziative, pensato per coinvolgere un pubblico di tutte le età, dai più piccoli agli adulti.

Attività e intrattenimento per tutti

L’action game itinerante di One Piece è progettato per offrire un’esperienza di intrattenimento a 360 gradi. Durante il tour, i visitatori potranno cimentarsi in una serie di giochi e sfide interattive, che metteranno alla prova le loro abilità e conoscenze sull’universo di One Piece. Sarà presente una grande struttura-gioco tematizzata, che garantirà un’atmosfera vivace e coinvolgente, permettendo ai partecipanti di sentirsi parte della ciurma di Cappello di Paglia.

Inoltre, i fan avranno l’opportunità di collezionare gadget esclusivi e di interagire con i principali licenziatari ufficiali del brand. Tra questi, Cicaboom, LNS Trade e Bandai Namco, che presenteranno prodotti e attività speciali durante il tour. Questo non solo arricchisce l’esperienza, ma offre anche la possibilità di acquistare articoli unici legati al mondo di One Piece.

Le tappe del tour italiano

Il tour di One Piece si svolgerà nelle seguenti date e location:

3-11 maggio – Le Gru , Torino

– , 24 maggio-1 giugno – Nave de Vero , Venezia

– , 7-15 giugno – Gran Reno , Bologna

– , 21-29 giugno – Globo , Monza

– , 2-10 agosto – Campania , Caserta

– , 6-14 settembre – Romaest , Roma

– , 20-28 settembre – Il Leone, Lonato

Ogni tappa rappresenta un’opportunità unica per i fan di vivere l’universo di One Piece in modo attivo e coinvolgente. Questo format itinerante è pensato per avvicinare il pubblico all’opera, rendendo l’esperienza di One Piece accessibile a tutti, nei luoghi di vita quotidiana. Un evento da non perdere per chi desidera scoprire o riscoprire le avventure di Rufy e della sua ciurma.

