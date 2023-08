One Piece: la scena in cui Rufy dichiara guerra al governo mondiale è indimenticabile

One Piece è una serie televisiva anime, prodotta da Toei Animation e trasmessa in Giappone su Fuji TV dal 20 ottobre 1999. Nasce come manga, scritto e disegnato da Eiichirō Oda. One Piece ha goduto di uno straordinario successo. Diversi volumi del manga hanno raggiunto record di vendite e di tiratura iniziale in Giappone ed è il manga ad avere venduto di più al mondo, con oltre 500 milioni di copie in circolazione al 2022.

One Piece, la trama

La storia segue le avventure di Monkey D. Rufy, un ragazzo il cui corpo ha assunto le proprietà della gomma dopo aver inavvertitamente ingerito un frutto del diavolo. Reclutando compagni per formare una ciurma, Rufy esplora la Rotta Maggiore in cerca del leggendario tesoro One Piece e inseguendo il sogno di diventare il nuovo Re dei pirati.

La famosa scena della serie

Sauro ha cercato di attaccare la nave CP9 per vendetta ma è stato bloccato dal ghiaccio del vice ammiraglio Kuzan, appena sbarcato. Mentre i due amici discutevano sulla giustizia, la nave di evacuazione fu distrutta dal vice ammiraglio Sakazuki, convinto che il rischio anche di un solo archeologo a bordo fosse troppo grande. Sauro ha cercato di scappare portando Robin con sé, ma Kuzan ha immobilizzato una gamba del gigante costringendolo a lasciare che il bambino scappasse da solo, poco prima che fosse completamente congelato. Robin raggiunse un’altra spiaggia, ma lì trovò Kuzan, che decise di lasciarla scappare su una barca in onore della sua amicizia con Sauro.

La ragazza raggiunse un’altra isola, ma la notizia della sua incolumità fu resa nota e per questo gli fu posta una taglia sulla testa. Robin ha cercato di sopravvivere facendosi ospitare da persone che si fingevano simpatiche, ma alla fine hanno cercato di tradirla chiamando la Marina per intascare la sua taglia, finché non ha incontrato Crocodile, che l’ha lasciata entrare nella Baroque Works. Alla Enies Lobby, Robin ha paura che l’equipaggio di Rufy possa un giorno abbandonarla come tutti prima di loro. Rufy ordina a Sogeking di bruciare la bandiera del governo mondiale, dopodiché chiede a Robin di ammettere che vuole vivere. Rufy si prepara quindi ad attaccare.

Qui di seguito la famosa scena della serie.