È in arrivo il live-action del celebre manga “One Piece”, supervisionato da Eiichirō Oda

One Piece è uno dei manga giapponesi più conosciuti ed apprezzati al mondo. Il manga è serializzato dalla Shūeisha sulla rivista settimanale Weekly Shōnen Jump, fin dal lontano 22 luglio 1997. L’enorme successo di quest’opera ha permesso la creazione di un adattamento animato, gestito dalla Toei Animation. Dopo più di vent’anni di successi, il creatore Eiichirō Oda ha deciso di affrontare una nuova sfida, autorizzando la creazione di un live-action dedicato all’opera.

Il live-action sarà un’esclusiva della piattaforma streaming Netflix e debutterà il 31 agosto 2023. One Piece ha acquisito nel corso degli anni milioni di fan in tutto il mondo ed è innegabile che ci sia attesa e preoccupazione nei confronti di questa nuova serie. La chiave del successo potrebbe essere proprio la collaborazione e supervisione del creatore dell’opera Eiichirō Oda. La maggior parte degli adattamenti cinematografici provenienti da manga giapponesi infatti, sono stati criticati aspramente e non hanno ottenuto il successo sperato.

Lo showrunner della serie, Matt Owens, si è soffermato sulle specifiche richieste del creatore, per evitare che potesse essere snaturata la sua opera originale. I due punti principali vertono infatti sulle backstory dei protagonisti e sulle loro abilità:

“Sono così essenziali per la loro identità, sono ciò che le rende le persone che vediamo, che genera i loro sogni, le loro motivazioni. E anche come Luffy vi regisce, e come aiuta ognuno di loro a riscoprire questi sogni. I Frutti del Diavolo e i loro poteri, e le altre abilità che vediamo nel manga, sono stati tutti creati ad arte da Oda, ed è stata impiegata un’incredibile forza dell’immaginazione nello stabilire chi può fare con tutto questo, quali sono le regole dietro, eccetera eccetera.”

La prima stagione di One Piece sarà quindi composta da 8 episodi, e ripercorrerà gli eventi della Saga del Mare Orientale. All’interno del cast vedremo i personaggi della ciurma di “Cappello di Paglia” e molti altri personaggi secondari. Iñaki Godoy sarà il protagonista, Monkey D. Luffy. Tra i co-protagonisti vedremo Mackenyu interpretare Roronoa Zoro, Emily Rudd nei panni di Nami, Jacob Gibson nei panni di Usop e Taz Skylar nei panni di Sanji.