Omaggio a George Bizet: Un Evento Musicale per Sensibilizzare sul Femminicidio

Il 24 giugno 2025, alle ore 21, il Tempio di Venere, situato di fronte al Colosseo, ospiterà un evento speciale per commemorare il 150° anniversario dalla morte di George Bizet. La serata, intitolata “La Grande Musica tra Lirica e Pop”, è organizzata in collaborazione con la Direzione del Parco Archeologico del Colosseo, sotto la guida di Alfonsina Russo. Questo evento non solo celebra l’opera di Bizet, ma affronta anche temi sociali attuali, in particolare il femminicidio, attraverso la musica e la lirica.

Un tributo a Carmen e al tema del femminicidio

L’evento si concentrerà sull’opera più celebre di Bizet, “Carmen“, con l’esecuzione dei brani più noti al pubblico. Pasquale Menchise, promotore e direttore della manifestazione, ha sottolineato l’importanza di rendere omaggio a quest’opera, concludendo la serata con la scena drammatica in cui Don José uccide Carmen. Questa scelta artistica mira a portare l’attenzione su un tema purtroppo attuale e doloroso come il femminicidio. Durante la conferenza stampa tenutasi presso la Camera, Menchise ha dichiarato: “Vogliamo sensibilizzare il pubblico su questa problematica attraverso la musica, che ha il potere di unire e far riflettere.”

Un viaggio musicale tra lirica e pop

La serata non si limiterà a “Carmen“, ma offrirà anche un omaggio alla musica lirica che ha accompagnato il grande cinema. La parte finale dell’evento includerà brani pop internazionali, con l’intento di trasmettere messaggi di pace e speranza. Alfonsina Russo, direttore del Parco Archeologico del Colosseo, ha evidenziato come la grande musica di Bizet risuonerà nella storica cella dedicata alla dea Venere, continuando così la tradizione di eventi musicali di successo che hanno caratterizzato l’estate romana.

Ospiti e collaborazioni di rilievo

All’incontro di presentazione erano presenti diverse personalità, tra cui il questore Paolo Trancassini, la conduttrice dell’evento Alma Manera, il tenore Piero Mazzocchetti, il sindaco di Venosa Francesco Mollica e il vicesindaco di Potenza Federica D’Andrea. Alma Manera ha descritto la serata come un’opportunità per abbracciare diversi generi musicali, sottolineando l’importanza di “Carmen” come una storia che affronta il tema del femminicidio, radicata in dinamiche di gelosia estrema e culminante in un tragico omicidio.

La musica come messaggio universale

Il tenore Piero Mazzocchetti ha commentato l’importanza della musica come linguaggio universale, capace di unire le persone e di superare confini e pregiudizi. Ha sottolineato come la musica possa contribuire a diffondere un messaggio di pace, specialmente in un periodo storico caratterizzato da conflitti e tensioni. Paolo Trancassini, questore della Camera, ha aggiunto che il femminicidio è un fenomeno dilagante che richiede una riflessione culturale profonda. Ha evidenziato come iniziative come questa siano fondamentali per unire arte, cultura e temi sociali di grande rilevanza.

Un cast di eccellenza sul palco

Durante la serata, l’Orchestra del Teatro Goldoni di Livorno e l’Orchestra 131 della Basilicata accompagneranno artisti di talento, tra cui il soprano Maria Vidal, il tenore Alessandro Fantoni e il mezzosoprano Loredana Ferrante. La serata prevede anche l’esecuzione di arie celebri che hanno fatto da colonna sonora al grande cinema, con interpretazioni pop che promettono di creare un mix intrigante e coinvolgente. Tra gli ospiti, l’attore Cesare Bocci presenterà un monologo contro il femminicidio, aggiungendo un ulteriore strato di significato all’evento.

Il 24 giugno si preannuncia come una serata di grande impatto, non solo per la musica di Bizet, ma anche per il messaggio sociale che intende trasmettere.

