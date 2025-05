Olly in concerto a Napoli: il vincitore di Sanremo 2025 si esibisce al Kiss Kiss Way

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Il 31 maggio 2025, Napoli si prepara a vivere una serata indimenticabile con l’esibizione di Olly, il giovane artista genovese che ha recentemente trionfato al Festival di Sanremo con il suo brano “Balorda nostalgia”. Questo evento fa parte del tour estivo organizzato da Radio Kiss Kiss, che promette di portare sul palco una delle voci più promettenti della musica italiana contemporanea.

La carriera musicale di Olly

Olly, il cui vero nome è Oliviero, ha intrapreso il suo percorso musicale nel 2016, quando ha fondato il collettivo Madmut Branco. Il suo primo lavoro, il mixtape “Piacere Mixtape”, ha segnato l’inizio di una carriera che si è rapidamente evoluta. Nel 2017, ha debuttato come artista solista con l’EP “Namaste”, realizzato in collaborazione con il rapper Matsby. Il singolo “Chiara Ferragni”, frutto di una collaborazione con Alfa, ha rappresentato un primo passo significativo verso il riconoscimento nel panorama musicale italiano.

Dopo una pausa per approfondire i suoi studi nel Regno Unito, Olly è tornato nel 2018 con l’EP “CRY4U” e il singolo “Bla-Bla Car”, che hanno contribuito a rafforzare la sua presenza nel settore. Il 2019 è stato un anno cruciale, grazie al successo del brano “Il primo amore”, che ha superato le 100.000 visualizzazioni su YouTube in soli sette giorni. Nel 2021, la sua cover del brano “La notte” di Arisa ha guadagnato popolarità sui social, portandolo a firmare un contratto con Aleph Records e a pubblicare il singolo “Lego”, che gli ha conferito il titolo di “Artista del mese” per MTV New Generation.

La sua partecipazione a Sanremo Giovani nel 2022 con “L’anima balla” ha aperto le porte al Festival di Sanremo 2023, dove ha presentato il brano “Polvere”. Sebbene non sia riuscito a posizionarsi tra i primi, il brano ha ottenuto il disco di platino, consolidando la sua reputazione. Nel 2023, Olly ha pubblicato il suo primo album in studio, “Gira, il mondo gira”, che ha raggiunto la tredicesima posizione nella classifica FIMI Album, venendo certificato disco d’oro. Il 2024 ha visto il suo brano “Per due come noi”, in collaborazione con Angelina Mango e Jvli, conquistare il primo posto nelle classifiche italiane, ottenendo il doppio disco di platino. Il 25 ottobre 2024, ha lanciato il suo secondo album, “Tutta vita”, che ha debuttato al primo posto nella classifica FIMI Album e ha ricevuto il doppio platino.

“Balorda nostalgia”: il trionfo a Sanremo 2025

La vittoria al Festival di Sanremo 2025 ha rappresentato un momento di grande svolta per Olly, grazie al brano “Balorda nostalgia”. Questa power ballad pop, scritta dallo stesso artista e prodotta da Jvli, ha colpito il pubblico per la sua profondità emotiva, esplorando temi di nostalgia e amore perduto. Il brano ha rapidamente scalato le classifiche, raggiungendo la vetta e ottenendo il disco di platino.

Durante la serata delle cover al festival, Olly ha avuto l’onore di esibirsi con Goran Bregović, reinterpretando “Il Pescatore” di Fabrizio De André. Questo momento ha rappresentato un omaggio alle sue radici genovesi e al ricco patrimonio del cantautorato italiano, dimostrando la sua versatilità e il rispetto per la tradizione musicale del paese.

Vita privata e curiosità

Nonostante il suo successo, Olly mantiene un profilo riservato riguardo alla sua vita privata. Tuttavia, durante il Festival di Sanremo 2025, sono emerse voci su un possibile flirt con Benedetta Quagli, una modella e imprenditrice fiorentina. Benedetta, nota per una precedente relazione con il calciatore Federico Chiesa, ha condiviso sui social alcuni momenti in compagnia degli amici di Olly, alimentando le speculazioni.

Olly, alto 1,95 metri, ha un passato da rugbista e ha studiato viola e pianoforte complementare al Conservatorio Paganini di Genova. Le sue influenze musicali spaziano da artisti internazionali come i Fugees, Post Malone, Young Thug e Roddy Ricch, fino a nomi italiani come Marracash e Tedua, riflettendo un mix di generi che abbraccia il contemporary R&B, l’hip hop, il pop e l’urban.

Sul palco del Kiss Kiss Way di Napoli

Il concerto di Olly al Kiss Kiss Way di Napoli rappresenta un’importante tappa del suo tour, che lo ha visto impegnato fino a pochi giorni prima con il “Lo rifarà, lo rifaremo tour”. Durante questo tour, ha presentato i brani del suo ultimo album e ha offerto ai fan un’anteprima del suo nuovo singolo, creando un’atmosfera di grande attesa e entusiasmo.

Il Kiss Kiss Way si preannuncia come una serata speciale, in cui Olly porterà sul palco la sua energia, le sue canzoni più amate e, con ogni probabilità, qualche sorpresa per il pubblico partenopeo. Con il suo carisma e il suo talento, Olly è pronto a conquistare i cuori dei napoletani, rendendo l’evento un momento memorabile nella sua carriera musicale.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!