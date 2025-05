Olly celebra il suo compleanno con il tour ‘Lo Rifarò, Lo Rifaremo’ a Torino

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il 4 maggio 2025, Olly ha dato il via al suo attesissimo tour ‘Lo Rifarò, Lo Rifaremo’ con un concerto a Torino, dove ha espresso la sua gratitudine al pubblico attraverso un post su Instagram. Il cantante genovese ha scelto di inaugurare il tour proprio il giorno prima del suo compleanno, che cade il 5 maggio, e si esibirà nuovamente al Teatro Concordia di Venaria Reale.

Il tour e le prossime tappe

Il tour, organizzato da Magellano Concerti, ha già registrato il tutto esaurito per molte delle sue date. Dopo Torino, Olly si esibirà a Bologna presso l’Estragon il 7 e 8 maggio, per poi proseguire a Roma all’Atlantico il 13 maggio. Altre tappe includono Molfetta , Firenze e Padova . I fan possono aspettarsi un mix di brani dall’album ‘Tutta Vita’, certificato doppio disco di platino, e canzoni dai suoi lavori precedenti, creando un’atmosfera festosa e coinvolgente.

La scaletta e l’atmosfera del concerto

Il concerto di Olly è caratterizzato da un palco essenziale ma dinamico, arricchito da pedane retroilluminate e visual che creano atmosfere teatrali. Le canzoni, che spaziano da momenti acustici e intimi a brani più energici, sono accompagnate da frasi dei testi che sono diventate slogan generazionali, disegnati a mano dallo stesso artista. Al fianco di Olly, la band include Juli alla chitarra e direzione musicale, Pierfrancesco Pasini alle tastiere, Dalila Murano alla batteria e Gabriele Ioppolo al sax, con alcuni brani riarrangiati in chiave folk, mostrando così una maturità artistica in evoluzione.

Il concerto si apre con ‘È festa’, un brano energico che prepara il pubblico all’atmosfera vivace della serata. Segue ‘L’anima balla’, presentato a Sanremo Giovani 2022, che accende ulteriormente l’entusiasmo. La scaletta prosegue con ‘Una vita’, dall’album ‘Gira, il mondo gira’, e ‘A squarciagola’, un pezzo più introspettivo. La spensieratezza di ‘Quei ricordi là’, arricchita dall’assolo di chitarra di Juli, lascia spazio a un blocco di brani da ‘Gira, il mondo gira’, tra cui ‘Bianca’, ‘L’amore va’, ‘Polvere’ e ‘Un’altra volta’. ‘Paranoie’, con il suo sound urban, offre uno sguardo al passato musicale di Olly.

Momenti speciali e collaborazioni

Dopo ‘La lavatrice si è rotta’, il concerto prende una piega più intima con una sezione acustica, dove Olly e Juli dialogano musicalmente con voce e chitarra. La scaletta continua con ‘Ho voglia di te’ e ‘Fammi morire’, seguiti dalla delicata ‘ninna nanna’ di ‘Scarabocchi’, che esplora la complessità dei sentimenti. ‘Noi che’ infiamma il pubblico con il suo inno alla libertà, seguito da ‘A noi non serve far l’amore’, ‘I cantieri del Giappone’ e ‘Per due come noi’, frutto della collaborazione con Angelina Mango.

Un momento esclusivo è dedicato a ‘Balorda nostalgia’, eseguita in modo intimo da Olly e Juli. Il concerto si conclude con ‘Il campione’, brano che ha segnato la vittoria di Olly a Sanremo, e le ultime due canzoni della scaletta: l’inno generazionale ‘Devastante’ e ‘Menomale che c’è il mare’, che omaggia le origini genovesi del cantante.

Il futuro del tour

Il ‘Tutta Vita Tour 2025-2026’, prodotto e organizzato da Magellano Concerti, segna un’importante tappa nella carriera di Olly, portandolo per la prima volta nei principali palazzetti italiani. Attualmente, il tour conta 17 date sold out, con gli ultimi biglietti disponibili solo per le date a Pesaro e Roma nel 2026. Dopo i concerti del 4 e 5 ottobre 2025 allo Stadium di Genova, il tour proseguirà all’Unipol Arena di Bologna l’8 ottobre, all’Unipol Forum di Milano il 10 ottobre e al Palazzo dello Sport di Roma il 14 e 15 ottobre. Il 17 ottobre sarà la volta del Palapartenope di Napoli, mentre nel 2026 il tour ripartirà con appuntamenti al Palazzo del Turismo di Jesolo e in altre città italiane, concludendosi a Bari il 30 marzo.

