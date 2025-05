Olly annuncia un tour imperdibile: il “Lo Rifarò lo Rifaremo Tour” e il “Tutta Vita Tour 2025-2026”

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Il cantautore Olly ha dato il via a una stagione di concerti che promette di essere memorabile, con il suo “Lo Rifarò lo Rifaremo Tour“. Dopo il successo delle date di Roma e Pesaro, tutte sold out, il tour ha già venduto 300.000 biglietti. Tra gli eventi più attesi, spicca il doppio appuntamento de La Grande Festa, previsto per il 2 e il 4 settembre 2025 all’Ippodromo SNAI San Siro di Milano, dove Olly si esibirà per la prima volta. La prima data ha visto esaurire in tempi record i 34.000 biglietti disponibili, costringendo gli organizzatori ad aggiungere una seconda serata, anch’essa rapidamente esaurita.

Il successo del “Lo Rifarò lo Rifaremo Tour“

Il “Lo Rifarò lo Rifaremo Tour” rappresenta un momento cruciale nella carriera di Olly, segnando l’inizio di un anno ricco di eventi dal vivo. Con il tutto esaurito delle date di Roma e Pesaro, il cantautore ha dimostrato di avere un forte seguito di fan. La Grande Festa, che si svolgerà a Milano, è attesa con grande entusiasmo e rappresenta un’opportunità unica per celebrare i successi ottenuti fino ad oggi. L’evento non solo segna il debutto di Olly in una delle location più iconiche d’Italia, ma offre anche un’occasione di incontro tra l’artista e il suo pubblico, creando un’atmosfera di festa e condivisione.

Il “Tutta Vita Tour 2025-2026“: un viaggio nei palazzetti italiani

Dopo il “Lo Rifarò lo Rifaremo Tour“, Olly si prepara a salire sui palchi dei principali palazzetti italiani con il “Tutta Vita Tour 2025-2026“. Questo nuovo tour, prodotto e organizzato da Magellano Concerti, conta ben 20 date, tutte già sold out. Il tour prenderà il via con due concerti a Genova, il 4 e 5 ottobre 2025, presso lo Stadium. Da lì, Olly si sposterà in diverse città italiane, tra cui Bologna, Milano e Roma, per poi proseguire verso Napoli.

L’itinerario del tour è stato progettato per coprire le principali città italiane, garantendo ai fan l’opportunità di assistere a performance dal vivo in location di grande prestigio. Ogni tappa del tour rappresenta un momento di connessione tra l’artista e il suo pubblico, con l’obiettivo di creare un’esperienza indimenticabile. Le date successive includeranno tappe a Firenze, Pesaro, Torino e molte altre, concludendo il tour a Roma e Bari a fine marzo 2026.

Un anno di successi e nuove emozioni

Il 2025 si preannuncia come un anno di grandi successi per Olly, che non solo ha già conquistato il cuore dei suoi fan con il “Lo Rifarò lo Rifaremo Tour“, ma si prepara anche a un’intensa stagione di concerti con il “Tutta Vita Tour“. Ogni evento rappresenta un’opportunità per l’artista di esprimere la sua musica e il suo talento, creando momenti di emozione e condivisione con il pubblico. La risposta entusiasta dei fan, testimoniata dai biglietti esauriti in tempi record, dimostra quanto Olly sia amato e atteso nel panorama musicale italiano.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!