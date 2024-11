Olevano Romano si trasforma sul set: riprese per la serie sull’omicidio di Meredith Kercher

Un clima di fervente attività ha avvolto Olevano Romano negli ultimi giorni, in seguito alla decisione di utilizzare questo affascinante comune del Lazio come location per una nuova serie televisiva ispirata all’omicidio di Meredith Kercher. La produzione, che vede anche la partecipazione di Amanda Knox, ha trovato un perfetto scenario che ricrea fedelmente l’abitazione in cui si è svolto il tragico evento avvenuto a Perugia nel 2007.

La scelta della location a Olevano Romano

Dopo un periodo di polemiche e discussioni sull’adeguatezza di riprendere una storia così delicata, la Disney ha deciso di spostare le riprese nella suggestiva Olevano Romano. Questa località è diventata il palcoscenico di una rievocazione storica molto attesa, essendo stata selezionata una villetta che, con le opportune modifiche, è diventata una replica quasi perfetta dell’immobile di via della Pergola, a Perugia. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, i lavori di ristrutturazione hanno permesso di conferire alla villa l’aspetto desiderato, suscitando l’interesse dei residenti e dei media.

L’inizio delle riprese ha generato molta curiosità tra i cittadini, i quali hanno potuto osservare il passaggio di decine di veicoli della produzione, attori e comparse che si sono mescolati nella vita quotidiana del paese. Questo evento ha messo Olevano Romano sotto i riflettori, facendola diventare un punto di attrazione per appassionati e curiosi.

L’intervento del sindaco di Olevano

Il sindaco Umberto Quaresima ha espresso grande soddisfazione per la scelta di Olevano come set. In un’intervista con Il Messaggero, ha descritto come la produzione abbia trasformato il paesaggio locale, portando veicoli d’epoca e attrezzature utilizzate negli anni in cui è avvenuto l’omicidio. “Decine di camion della produzione e auto della polizia di quegli anni giravano per le strade,” ha raccontato il sindaco, sottolineando le modifiche effettuate per restituire una rappresentazione storica attendibile.

In seguito al restauro della villetta, che ha richiesto la rifinitura del tetto e di altri dettagli architettonici, il Comune di Olevano ha collaborato attivamente con la produzione, mettendosi a disposizione per soddisfare le esigenze del team creativo. L’approccio collaborativo tra l’amministrazione comunale e la Disney non solo ha favorito la realizzazione della serie, ma ha anche creato un’opportunità per promuovere il territorio e attrarre nuove iniziative culturali.

Fine delle riprese e impatti futuri sulla comunità

Dopo circa dieci giorni di lavoro, il set a Olevano Romano ha concluso le riprese. Brevi ma intense, queste giornate hanno segnato una nuova era per il comune, aprendo la porta a possibili future collaborazioni nel campo della cinematografia. Il potenziale impatto positivo sul turismo e sull’economia locale è un tema dibattuto tra i residenti, che vedono nella produzione cinematografica un’opportunità per farsi conoscere al di fuori dei confini regionali.

Il fattore narrativo legato all’omicidio di Meredith Kercher avvolge la serie di un’alone di mistero e fascino, attirando non solo i fan della vera cronaca nera, ma anche i curiosi desiderosi di scoprire i luoghi legati a questa triste vicenda. È probabile che Olevano diventi una meta attrattiva per coloro che vogliono esplorare il contesto in cui si svolge la serie e conoscere da vicino la storia che ha scosso l’Italia e il mondo intero.

Con questo progetto, Olevano Romano ha dimostrato di essere un palcoscenico ideale per la rappresentazione di storie avvincenti e complesse, aprendo a scenari nuovi e stimolanti per il futuro della comunità e della sua cultura.