Nuovo set LEGO dedicato al Signore degli Anelli: il Balrog Book Nook in arrivo

Un nuovo oggetto da collezione arricchisce la linea LEGO dedicata al mondo de Il Signore degli Anelli. Dopo il recente lancio del set ispirato alla Contea, oggi è stato presentato il LEGO Icons The Lord of The Rings: Balrog Book Nook. Questo set, che promette di affascinare fan e collezionisti, si basa su una delle scene più iconiche della saga, quella della battaglia tra Gandalf e il Balrog sul ponte di Khazad-dûm.

Dettagli del set Balrog Book Nook

Il Balrog Book Nook è composto da 1012 pezzi, un numero che offre ampie possibilità di costruzione e personalizzazione. Al centro della scena si erge il temibile Balrog, con le sue ali spiegate e circondato da un muro di fiamme ardenti. Questa rappresentazione cattura perfettamente l’intensità del momento in cui Gandalf affronta la creatura oscura. Il set include anche una minifigure di Gandalf Il Grigio, armato di bastone e spada, pronto a combattere per la salvezza dei suoi compagni. A completare l’opera, una placca con la celebre frase “Non passerai“, che rende omaggio a uno dei momenti più memorabili della trilogia.

La versatilità del set permette di esporlo sia in posizione aperta che chiusa, rendendolo un elegante elemento decorativo per qualsiasi libreria. Questa caratteristica lo rende un regalo ideale non solo per i fan della trilogia cinematografica di Peter Jackson, ma anche per gli appassionati delle opere letterarie di J.R.R. Tolkien. La cura nei dettagli e la qualità dei materiali utilizzati da LEGO garantiscono un prodotto di alto livello, perfetto per essere esibito in casa.

Disponibilità e prezzi

Il Balrog Book Nook è già disponibile per il preordine a partire dal 27 maggio 2025, al prezzo di 129,99 dollari sul sito ufficiale LEGO. Gli appassionati possono affrettarsi a prenotarlo, considerando l’interesse che suscita tra i collezionisti. L’uscita ufficiale del set è prevista per il 1 giugno 2025, un giorno che segnerà anche il lancio di altri set LEGO ispirati a diverse tematiche.

In particolare, molti di questi nuovi set saranno disponibili per l’ordinazione a partire dalla notte tra il 31 maggio e il 1 giugno, direttamente dallo shop ufficiale LEGO. La sezione “coming soon” del sito offre un’anteprima di ciò che i fan possono aspettarsi, creando un’aspettativa crescente tra gli appassionati del mondo LEGO e de Il Signore degli Anelli.

Con il Balrog Book Nook, LEGO continua a dimostrare la propria capacità di unire creatività e passione per il cinema e la letteratura, offrendo ai fan l’opportunità di ricreare e celebrare le storie che amano.

