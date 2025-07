Nuove uscite su Prime Video a luglio: serie e film da non perdere per affrontare il caldo estivo

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Luglio si preannuncia ricco di novità su Prime Video, con una selezione di serie e film che promettono di intrattenere gli abbonati durante le calde giornate estive. Tra i titoli in arrivo, spiccano la terza stagione de “L’estate nei tuoi occhi”, nuovi adattamenti dei romanzi di Michael Connelly e il crime “Una notte nell’Idaho: sangue al college”. Scopriamo nel dettaglio cosa ci riserva la piattaforma.

Le nuove serie in arrivo

Prime Video ha in serbo per i suoi utenti una serie di nuove produzioni originali che debutteranno nel mese di luglio. Ecco i titoli da tenere d’occhio:

Ballard , disponibile dal 9 luglio

, disponibile dal 9 luglio Una notte nell’Idaho: sangue al college , in arrivo dall’11 luglio

, in arrivo dall’11 luglio L’estate nei tuoi occhi S3, a partire dal 16 luglio

La serie “Ballard” si basa sull’opera di Michael Connelly e segue le indagini della detective Renée Ballard, interpretata da Maggie Q. Ballard guida una divisione mal finanziata della polizia di Los Angeles, dedicata ai casi irrisolti. La detective si confronta con omicidi archiviati da anni, tra cui quelli di un serial killer e un cadavere senza identità. Mentre cerca di risolvere questi misteri, scopre una cospirazione all’interno della polizia. Con l’aiuto del detective in pensione Harry Bosch, interpretato da Titus Welliver, Ballard affronta sfide personali e professionali in un contesto di pericolo costante. La serie è composta da dieci episodi, perfetti per una maratona.

“Una notte nell’Idaho: sangue al college” narra un evento tragico accaduto il 13 novembre 2022, quando quattro studenti dell’Università dell’Idaho sono stati brutalmente accoltellati. La serie esplora le reazioni delle famiglie e della comunità, mentre si sviluppano indagini e colpi di scena. Questo crimine ha catturato l’attenzione dei media e del pubblico, diventando uno dei casi più discussi degli ultimi anni. La serie è composta da quattro episodi.

Infine, “L’estate nei tuoi occhi” è un dramma multigenerazionale che racconta le complesse relazioni tra una ragazza e due fratelli, esplorando temi come il primo amore e l’amicizia femminile. Basata sulla trilogia di Jenny Han, la serie ha riscosso un enorme successo, con la prima stagione che ha debuttato nel 2022 e la seconda che ha già superato il numero di spettatori della prima. La nuova stagione prevede undici episodi, con i primi due disponibili dal 16 luglio e il resto rilasciato settimanalmente fino al 17 settembre.

Altre serie e film da non perdere

Oltre alle nuove produzioni originali, Prime Video offrirà anche altre serie e film di successo. Tra le serie, “Suits” sarà disponibile dal 17 luglio, mentre “One Piece” Stagione 13 arriverà il 20 luglio.

Per quanto riguarda i film, Prime Video presenterà diverse nuove uscite, tra cui:

Capi di Stato in fuga , disponibile dal 2 luglio

, disponibile dal 2 luglio Marked men – oltre le regole , in arrivo dall’11 luglio

, in arrivo dall’11 luglio Shadow force – ultima missione, dal 24 luglio

“Capi di Stato in fuga” è una commedia d’azione che segue le avventure del Primo Ministro britannico Sam Clarke, interpretato da Idris Elba, e del Presidente degli Stati Uniti Will Derringer, interpretato da John Cena. I due leader, inizialmente rivali, si trovano costretti a collaborare quando diventano obiettivi di un potente avversario. Con l’aiuto dell’agente dell’MI6 Noel Bisset, interpretata da Priyanka Chopra Jonas, dovranno unire le forze per sventare una cospirazione globale.

“Marked men – oltre le regole” racconta la storia d’amore tra Shaw, una studentessa di medicina, e Rule, un tatuatore ribelle. La loro amicizia si trasforma in qualcosa di più profondo dopo una notte di passione, ma dovranno affrontare le sfide legate alle loro diverse origini e ai traumi del passato.

Infine, “Shadow force – ultima missione” vede protagonisti Kerry Washington e Omar Sy nei panni di ex membri di un’unità d’élite di assassini. La loro vita tranquilla viene interrotta quando undici assassini iniziano a dar loro la caccia, costringendoli a prendere decisioni difficili per proteggere la loro famiglia.

Prime e seconde visioni

Non mancheranno anche film di seconda visione, tra cui:

Muori di lei , dal 6 luglio

, dal 6 luglio Sniper: L’ultimo baluardo , dal 7 luglio

, dal 7 luglio Survive , dal 7 luglio

, dal 7 luglio Take Cover , dal 13 luglio

, dal 13 luglio Damaged , dal 19 luglio

, dal 19 luglio Subservience , dal 23 luglio

, dal 23 luglio The Enforcer, dal 31 luglio

Con una selezione così ampia di contenuti, luglio si preannuncia un mese imperdibile per gli abbonati di Prime Video, pronti a scoprire nuove storie e avventure.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!