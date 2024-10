Nuove uscite streaming di ottobre: serie e film da non perdere su Netflix, Amazon e Apple

Con l’arrivo di ottobre, l’industria dello streaming si arricchisce di nuove produzioni in grado di catturare l’attenzione del pubblico. Questo mese, piattaforme come Netflix, Amazon Prime Video e Apple TV+ propongono una selezione di serie e film che spaziano dal dramma alla musica, dal thriller al basket. Tra i titoli più attesi ci sono “Hanno ucciso l’Uomo Ragno”, “Inganno” e “Disclaimer”, con storie che promettono di coinvolgere emotivamente gli spettatori. Ecco un’analisi approfondita delle principali novità in arrivo.

Hanno ucciso l’uomo ragno: il racconto degli 883

A partire da venerdì 11 ottobre, Sky e Now presentano “Hanno ucciso l’Uomo Ragno – La leggendaria storia degli 883”. Ambientata a Pavia alla fine degli anni ’80, la serie racconta la vita di Max, un giovane che sogna di farsi strada nel mondo della musica, ispirato dai fumetti e dalla cultura pop americana. La sua storia si intreccia con quella di Mauro, suo nuovo compagno di classe, e insieme intraprendono un viaggio musicale che li porterà a incontrare il noto produttore Claudio Cecchetto. Nonostante le sfide e la bocciatura scolastica, i due ragazzi riescono a farsi spazio nell’industria musicale italiana, dando vita a un’epopea che ha segnato l’intera decade degli anni ’90.

Questa serie, articolata in otto episodi, offre uno sguardo nostalgico su un periodo caratterizzato da canzoni iconiche e momenti storici della cultura italiana, con la colonna sonora arricchita da successi degli 883. A dare vita ai protagonisti troviamo Elia Nuzzolo nel ruolo di Max Pezzali e Matteo Oscar Giuggioli nei panni di Mauro Repetto. La regia è affidata a Sidney Sibilia, noto per il suo lavoro in film di successo come “Smetto quando voglio” e “Mixed by Erry”.

Máquina: il pugile – sfide e redenzione

In arrivo mercoledì 9 ottobre su Disney+, “Máquina: Il Pugile” narra la storia di Esteban “La Máquina” Osuna, un pugile che rischia di vedere la sua carriera sgretolarsi a causa di una serie di sconfitte. Tuttavia, trova nel suo manager e amico Andy Lujan il supporto necessario per affrontare una nuova sfida. L’incontro decisivo si avvicina e con esso anche la possibilità di redenzione, non solo in termini sportivi, ma anche a livello personale: Esteban deve combattere per la vittoria e per proteggere la sua ex moglie.

La serie vanta un cast d’eccezione con Gael García Bernal e Diego Luna, entrambi celebri volti del cinema messicano. La trama esplora temi di amicizia, determinazione e sacrificio, mettendo in risalto la dura realtà dei pugili professionisti, in un contesto dove ogni incontro può rivelarsi fatale. La regia è pensata per mantenere una narrazione adatta a tutti, combinando tensione e profondità emotiva.

Starting 5: il quintetto iniziale – dinamicità nel basket NBA

Netflix lancia mercoledì 9 ottobre “Starting 5: Il Quintetto Iniziale”, una docuserie che si propone di replicare il successo di “The Last Dance”. Con dieci episodi al suo attivo, la serie porta gli spettatori dietro le quinte dell’attesissima stagione NBA 2023-24, seguendo cinque stelle della lega: Jimmy Butler, Anthony Edwards, LeBron James, Domantas Sabonis e Jayson Tatum. Ogni episodio promette di svelare le dinamiche all’interno e fuori dal campo di gioco, esponendo non solo le loro sfide professionali, ma anche le loro vite personali.

Le telecamere si concentreranno sulle strategie di gioco, sulla rivalità tra le squadre e sull’addestramento intensivo che i giocatori affrontano per mantenere la loro superiorità nel basket americano. La serie appare come una combinazione perfetta di sport, lifestyle e dramma personale, promettendo di avvincere tanto i fan del basket quanto chi è curioso di scoprire le storie dietro ai grandi nomi della NBA.

Inganno: la passione oltre le convenzioni

Mercoledì 9 ottobre debutta su Netflix “Inganno”, una serie avvincente che segue Gabriella, una sessantenne proprietaria di un hotel di lusso sulla Costiera Amalfitana, che vive un’esistenza apparentemente perfetta. Tuttavia, l’arrivo di Elia, un affascinante giovane della stessa età del suo primogenito, scombina la sua vita quotidiana. Costretta a rivalutare le sue priorità, Gabriella intraprende un percorso di scoperta personale che la porta a mettere in discussione i legami familiari e le convenzioni sociali.

Basata sulla serie britannica “Gold Digger”, “Inganno” esplora le complessità delle relazioni intergenerazionali, la ricerca dell’amore e la libertà personale. Il cast include riconosciuti attori come Monica Guerritore e Giacomo Gianniotti, mentre Pappi Corsicato dirige la serie, apportando la sua sensibilità cinematografica a una storia ricca di emozioni.

Citadel: Diana – spionaggio e intrighi

Amazon Prime Video presenta giovedì 10 ottobre “Citadel: Diana”, un avvincente spin-off della serie di spionaggio globale “Citadel”. Dopo la caduta dell’agenzia per mano della storica rivale Manticore, la protagonista Diana Cavalieri è costretta a vivere sotto falsa identità come infiltrata. A otto anni dalla distruzione della sua agenzia, Diana si trova in una posizione precaria: può finalmente decidere di abbandonare quella vita oppure rimanere intrappolata nei suoi debiti morali.

La narrazione si svolge interamente in Italia, offrendo un’interpretazione locale del franchise mondiale. Anche il cast è di alto profilo, con Matilda De Angelis nel ruolo principale e attori come Lorenzo Cervasio e Filippo Nigro a completare l’ensemble. La serie è caratterizzata da una forte componente di thriller e dramma, promettendo colpi di scena e tensione in ogni episodio.

Disclaimer – La vita perfetta: tensione e mistero

Infine, su Apple TV+ arriva “Disclaimer”, disponibile con i primi episodi da venerdì 11 ottobre. Protagonista della storia è la giornalista Catherine Ravenscroft, una professionista abituata a fare luce sulle verità più scomode. Tuttavia, il suo mondo ordinato implode quando riceve un romanzo che sembra rivelare i suoi segreti più oscuri, costringendola a intraprendere un viaggio per svelare l’identità dell’autore. Basata sul best seller di Renée Knight, la serie combina elementi di thriller psicologico e dramma, affrontando temi come la verità, la paranoia e le conseguenze delle nostre azioni passate.

Diretta da Alfonso Cuarón, regista premio Oscar, il cast comprende talenti come Cate Blanchett e Kevin Kline, unitamente a Sacha Baron Cohen, creando un mix di recitazione di alto livello e narrazione avvincente.