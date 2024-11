Nuove inchieste di Report: scandali, preparativi per il Giubileo e storie di potere in prima serata

La puntata di stasera di “Report”, in onda su Rai 3 il 24 novembre 2024 dalle 20.30, promette di portare alla luce fatti di rilevanza nazionale attraverso inchieste approfondite. Guidati dal conduttore Sigfrido Ranucci, gli spettatori avranno l’opportunità di esplorare una serie di temi che spaziano dai preparativi per il Giubileo 2025 ai più inquietanti retroscena della carnagione politica italiana, fino a riflessioni su episodi tragici dal passato. Con un mix di analisi e racconti emozionanti, il programma propone uno spaccato sull’attualità che invita alla riflessione.

I preparativi per il Giubileo: un cantiere a cielo aperto

La serata di “Report” si apre con un’inchiesta intitolata “Ora et labora”, realizzata da Claudia Di Pasquale insieme a Giulia Sabella e Marzia Amico. Il servizio si concentra sui preparativi ferventi e, a tratti, disordinati per il Giubileo 2025 a Roma. La capitale, un tempo simbolo di bellezza e arte, è ora ridotta a un gigantesco cantiere: oltre 322 interventi infrastrutturali stanno interessando la città, affiancati da 500 progetti di recupero e valorizzazione del patrimonio culturale nell’ambito del programma Caput Mundi. La situazione attuale presenta una Roma invasa da impalcature e un traffico bloccato, con conseguenti disagi per i residenti e i turisti.

Di contro, tutto ciò avviene in un contesto di promesse ottimistiche di una capitale rigenerata, pronta a riabbracciare oltre 32 milioni di pellegrini attesi durante l’evento. Tuttavia, le domande su quanto la città sia realmente preparata per l’apertura della Porta Santa rimangono inquietanti e senza risposta. Lo sguardo critico di Report mette in evidenza non solo lo stato dei lavori, ma anche le persone coinvolte in questo ambizioso progetto che tiene in scacco la vita quotidiana di molti.

Fake suini: la verità dietro gli allevamenti intensivi

Un’altra inchiesta che promette di suscitare un acceso dibattito è “Fake suini”, condotta da Giulia Innocenzi. In questa parte del programma, si affrontano le polemiche sollevate da Assosuini riguardo a un precedente servizio di Report che denunciava le condizioni degli allevamenti intensivi. L’associazione ha insinuato che il programma abbia utilizzato immagini obsolete e di dubbio contesto, ma le indagini hanno portato alla luce ulteriori irregolarità che minano la trasparenza del settore agroalimentare.

L’inchiesta si propone di esaminare le pratiche attuali nelle filiere, spingendo per una maggiore trasparenza e consapevolezza da parte del consumatore. Attraverso interviste e reportage confezionati con cura, viene articolato un racconto che fa emergere le contraddizioni di un settore fondamentale per l’economia italiana. “Fake suini” non solo mette in discussione le rappresentazioni tradizionali degli allevamenti, ma invita anche a una riflessione sulla filiera alimentare e sulla nostra responsabilità come consumatori.

Politica e integrità: il caso buoni benzina in Piemonte

La terza inchiesta di questa serata, dal titolo “Il pieno di voti”, presenta una delicata vicenda riguardante la politica piemontese. Luca Bertazzoni racconta come, alla vigilia delle elezioni regionali, la candidata di Fratelli d’Italia, Elisa Tarasco, avrebbe distribuito buoni benzina da 50 euro a una cittadina di origini indiane, in connessione con la sua campagna elettorale. Questo episodio solleva interrogativi significativi riguardo alla correttezza e all’integrità del processo elettorale.

Grazie a interviste approfondite e documenti, Report ricostruisce il contesto di quest’episodio rivelando come tale comportamento possa influenzare la percezione pubblica della politica e delle sue pratiche. Il dossier si preannuncia di particolare interesse in un momento in cui la fiducia dei cittadini verso le istituzioni è già in fase critica, e mette in luce l’importanza di una politica trasparente e responsabile.

Mafia e politica: l’inchiesta sui boss del Presidente

Il viaggio di Report prosegue con “Tutti i boss del Presidente”, un’inchiesta a cura di Sacha Biazzo che si sposta negli Stati Uniti. Qui, la mafia italo-americana emerge nuovamente nel dibattito pubblico, grazie a figure come Joey Merlino e Salvatore “Sammy The Bull” Gravano, che hanno trovato un nuovo asilo come influencer sui social media. Questi ex capi della criminalità organizzata sono stati visti mobilitare milioni di follower a sostegno di Donald Trump durante le ultime elezioni.

L’inchiesta metterà in evidenza l’intersezione tra criminalità organizzata e politica, analizzando il modo in cui questi personaggi cercano di influenzare le dinamiche elettorali in stati chiave come la Pennsylvania e l’Arizona. Una riflessione importante sul potere delle narrazioni e delle immagini che, attraverso i nuovi media, possono plasmare le opinioni pubbliche e, di conseguenza, le scelte politiche.

Richiamo alla memoria: il naufragio della Costa Concordia

A chiudere la puntata sarà “L’ultimo inchino”, un’inchiesta di Rosamaria Aquino che riflette sul naufragio della Costa Concordia avvenuto 12 anni fa. Mentre il ricordo di quell’evento drammatico è ancora vivido nella memoria collettiva, il servizio analizza le responsabilità oltre a quelle del comandante Francesco Schettino. Qui si affrontano questioni cruciali riguardanti la sicurezza delle navi da crociera e i danni ambientali inflitti all’Isola del Giglio.

Attraverso il racconto di testimoni e la ricostruzione minutia del disastro, Report non solo offre una narrazione avvincente delle vittime, ma anche una disamina della situazione giuridica in corso, comprendente le cause civili e le dispute legali mai del tutto risolte. Questo episodio rimane un monito sull’importanza della sicurezza in mare e delle sue conseguenze a lungo termine sulla vita delle persone e sull’ambiente.

