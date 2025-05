Nuove immagini dal set di Lanterns: Califf Guzman nei panni di John Stewart

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La serie “Lanterns“, prodotta da DC Studios e HBO, sta attirando l’attenzione degli appassionati di fumetti e serie TV. Recentemente, Califf Guzman, controfigura di Aaron Pierre, ha condiviso alcune immagini di produzione che offrono uno sguardo inedito sul personaggio di John Stewart, il quale farà parte del Corpo delle Lanterne Verdi. Questa nuova interpretazione del supereroe si inserisce in un contesto narrativo che promette di unire elementi di azione e dramma, con un tocco di umorismo.

La trama di Lanterns e i personaggi principali

“Lanterns” si propone di esplorare le avventure di John Stewart e Hal Jordan, interpretato da Kyle Chandler. I due personaggi, con esperienze e personalità diverse, si troveranno a collaborare per affrontare sfide che metteranno alla prova le loro abilità e il loro legame. La serie è stata paragonata a “True Detective“, un confronto che, secondo il regista James Hawes, ha delle basi solide. Hawes ha sottolineato come la storia presenti due protagonisti che si incontrano e sviluppano una dinamica che include arguzia e comicità, elementi che non ci si aspetterebbe in un’opera come “True Detective“.

Il regista ha descritto “Lanterns” come una sorta di “buddy movie” con un viaggio nel tempo, caratterizzato da una narrazione sofisticata. Questo approccio narrativo potrebbe attrarre non solo i fan dei supereroi, ma anche coloro che apprezzano storie più complesse e stratificate.

Riferimenti cinematografici e influenze

Hawes ha anche fatto riferimento a film come “Non è un paese per vecchi” e “Fargo“, suggerendo che “Lanterns” avrà un cuore americano che si riflette nella sua narrazione. Questi riferimenti cinematografici indicano un intento di creare una storia che, pur essendo radicata nel mondo dei fumetti, possa risuonare con un pubblico più ampio, grazie alla sua profondità emotiva e alla sua struttura narrativa.

Impegno per la fedeltà al materiale originale

Chris Mundy, showrunner e produttore esecutivo della serie, ha rassicurato i fan che “Lanterns” rimarrà fedele al materiale di partenza, ovvero i fumetti. Mundy ha dichiarato che la missione del team creativo è quella di offrire un dramma stratificato, ricco di sfumature e capace di bilanciare tensione e mistero con emozioni autentiche. L’obiettivo è creare un’opera che si senta senza tempo e realistica, senza compromettere la magia e l’essenza del materiale originale.

Il team creativo dietro Lanterns

La direzione dei primi due episodi è affidata a James Hawes, noto per il suo lavoro in serie come “Slow Horses” e “Penny Dreadful“. Il team creativo include nomi di spicco come Damon Lindelof, vincitore di un Emmy Award e creatore di “Lost” e “Watchmen“, e il rinomato scrittore di fumetti Tom King. Insieme a loro, collaborano anche Justin Britt-Gibson, Breannah Gibson e Vanessa Baden Kelly, un gruppo di professionisti con esperienze diversificate che promettono di portare una visione unica alla serie.

Con l’uscita di “Lanterns” prevista, le aspettative sono alte e i fan attendono con ansia di vedere come si svilupperà questa nuova avventura nel mondo dei supereroi.

