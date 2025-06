Jon Watts parla del futuro di Star Wars: Skeleton Crew e delle sue ambizioni nel franchise

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

I fan di Star Wars sono in attesa di notizie riguardanti la possibile seconda stagione di “Skeleton Crew“. In un’intervista recente con The Hollywood Reporter, Jon Watts, il regista e creatore della serie, ha condiviso le sue aspirazioni per il futuro nel franchise, suscitando ulteriori speculazioni tra i fan.

L’attesa per la stagione 2 di Skeleton Crew

Da mesi, i fan di Star Wars si interrogano sulla possibilità di una seconda stagione di “Skeleton Crew“. La serie, che ha già riscosso un buon successo, ha lasciato il pubblico con molte domande e aspettative. Durante il Mediterrane Film Festival, Jon Watts ha affrontato il tema, esprimendo il suo forte desiderio di continuare a lavorare nell’universo di Star Wars. Tuttavia, ha anche sottolineato di non poter rivelare dettagli specifici riguardo ai suoi progetti futuri.

Watts ha dichiarato: “Adoro Star Wars. Mi piacerebbe molto fare altri progetti di Star Wars e… non posso dire altro”. Questa affermazione ha alimentato le speculazioni su eventuali trattative in corso, lasciando i fan con la speranza di ulteriori sviluppi. La sua risposta evasiva riguardo alla possibilità di dirigere un’altra stagione di “Skeleton Crew” ha aggiunto un ulteriore livello di mistero: “Non posso dire esattamente cosa potrebbe essere, se anche fosse una cosa reale”.

La posizione di Jon Watts all’interno di Lucasfilm

Le dichiarazioni di Jon Watts evidenziano il suo continuo legame con Lucasfilm. Non sorprende che, dopo il successo di “Skeleton Crew“, il regista desideri rimanere coinvolto nel franchise. La serie ha ricevuto apprezzamenti sia dalla critica che dal pubblico, consolidando la reputazione di Watts come creatore di contenuti di qualità nell’universo di Star Wars.

Il suo entusiasmo per il franchise è palpabile, e i fan si chiedono quali direzioni potrebbe prendere la storia in futuro. La sua affermazione di essere “nei guai” per aver condiviso informazioni non autorizzate suggerisce che ci siano sviluppi in arrivo, anche se non è chiaro quali siano. La situazione attuale lascia aperte molte possibilità, e i fan sono ansiosi di scoprire cosa riserverà il futuro.

La scelta di lasciare Fantastici 4

Nella stessa intervista, Jon Watts ha anche parlato della sua decisione di lasciare la regia di “Fantastici 4“, progetto per il quale era stato ingaggiato dalla Marvel. Questa scelta ha suscitato curiosità, considerando il suo coinvolgimento in un franchise così iconico. Watts ha spiegato le ragioni dietro questa decisione, ma non ha fornito dettagli specifici.

La sua carriera continua a evolversi, e la sua connessione con Star Wars sembra essere una priorità in questo momento. Con il suo talento e la sua passione per la narrazione, i fan possono aspettarsi che Watts continui a contribuire in modo significativo all’universo di Star Wars, sia attraverso “Skeleton Crew” che attraverso altri progetti futuri.

La comunità di fan rimane in attesa di ulteriori notizie e sviluppi, sperando di vedere presto nuovi contenuti che arricchiscano l’amato franchise.

