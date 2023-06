Recensione “Non ho Mai..”: la quarta e ultima stagione della comedy Netflix

Dopo la terza stagione di Non ho Mai.. avevamo lasciato Devi con una rottura – alquanto fresca – e un amore per Ben che era da poco rinato. Nelle sue prime stagioni la serie ci aveva portato nella sua vita da giovane adolescente alle prese con il liceo, i primi amori e i conflitti familiari e – ora che Devi e le sue amiche sono arrivate all’ultimo anno – l’accompagniamo nel percorso di cambiamento che l’aspetta. Disponibile dall’8 Giugno 2023 su Netflix, Non ho mai.. torna ancora più carica di teen drama e problematiche relative all’adolescenza, facendoci salutare – una volta per tutte – la nostra protagonista e tutti i personaggi che le ruotano intorno.

La serie segue le vicende di Devi, una giovane adolescente alle prese con tutto quel che la vita da liceale può portarle: amori complicati, bellissime amicizie e tanti casini. Nonostante Paxton sembrasse l’amore della sua vita, la loro relazione non si è conclusa nel migliore dei modi e – dopo lunghe peripezie – Devi sembra essersi accorta dei sentimenti che prova ancora per Ben. Ma le cose tra i due non sono poi così facili, almeno finchè lui ha una ragazza. Mentre i rapporti con sua madre rimangono sempre difficili e conflittuali, a darle sostegno ci sono le sue migliori amiche: Eleanor e Fabiola. Riuscirà Devi ad arrivare alla fine di quest’ultimo anno scolastico senza combinare casini?

Data di uscita : 8 Giugno 2023

: 8 Giugno 2023 Creatori : Mindy Kaling e Lang Fisher

: Mindy Kaling e Lang Fisher Genere : commedia, teen drama

: commedia, teen drama Episodi : 40

: 40 Stagioni : 4

: 4 Durata : 20-30 min

: 20-30 min Produzione : Universal Television, Kaling International

: Universal Television, Kaling International Piattaforma: Netflix

L’ultimo anno di liceo è un anno di transizione ed importanti cambiamenti. Si hanno incertezze sul futuro, su chi si saremo, chi avremo vicino, cosa ne sarà dell’amore, delle amicizie e delle persone a cui vogliamo bene. Un’esperienza importante e fondamentale ma, allo stesso tempo, difficile e terrorizzante per chiunque, come per Devi. La quarta stagione di Non Ho mai.. affronta tutte queste tematiche, portandole nella vita di Devi, Ben, Paxton, Eleanor e Fabiola. Ognuno di loro andrà incontro al completamento di quel percorso di formazione che – nel corso delle stagioni – avevano portato avanti, trovando la propria strada e dissolvendo le paure.

Se la Devi della precedente stagione era notevolmente cresciuta rispetto alle prime, in questa quarta e ultima stagione ne abbiamo la conferma. Il suo percorso di crescita ed evoluzione è sempre stato evidente di stagione in stagione ma, in questo caso, gli sceneggiatori hanno voluto premere l’acceleratore e gettare Devi in turbine di esperienze e sentimenti che non aveva mai sperimentato prima. A cominciare dal prendere atto di non essere la migliore in assoluto.

Non ho mai.. pensato di crescere

Nonostante – fino a quel momento – Devi abbia sempre pensato di essere la migliore in classe e la sua competizione con Ben l’ha spinta a fare sempre meglio nel corso del liceo. Ma – purtroppo – la quasi-non-più liceale deve fare i conti con la dura verità della realtà del college: un mondo pieno di persone al suo livello in cui tutti cercando di dare il meglio di sé per costruirsi il futuro che vogliono. E Devi non è che un piccolo pesciolino in un mare già estremamente pieno. Ma, dopo aver preso coscienza del non essere invincibile, la nostra amata liceale accetterà di dover migliore e anzi – che farlo è necessario per poter andare avanti e crescere.

Come l’esperienza del college farà crescere Devi sul piano personale, quella con Ben farà lo stesso, anche sul piano amoroso. Nell’ultima puntata della terza stagione si era presentata a casa di Ben e i due avevano fatto sesso, ma dopo: tutto fino. Niente chiamate, niente messaggi e niente contatti per tutta l’estate. Se prima di questa esperienza la nostra protagonista aveva solo desiderato di avere un fidanzato e di poter andare al college senza essere vergine, in questa quarta stagione inizierà ad apprezzare i momenti importanti che non torneranno più. Nonostante sia ancora adolescente – e come ogni adolescente combina casini – è maturata abbastanza per capire l’importanza di amare e non dare nulla per scontato.

Non ho mai.. creduto di non essere il migliore

Ma l’attenzione di Mindy Kaling e Lang Fisher – creatori della serie – non è rivolta esclusivamente a Devi ed è facile notare come ogni personaggio abbia il suo percorso evolutivo. C’è Eleanor che deciderà di inseguire il suo sogno, nonostante sia molto più difficile del previsto; la timida e razionale Fabiola che troverà la sua strada nel mondo della Robotica e dell’ingegneria o il bello e desiderato Paxton, nella sua vita al college. Nella prima stagione lo avevamo conosciuto come il belloccio di turno con tutte le ragazze della scuola che accorrevano ai suoi piedi e ora lo ritroviamo adulto e alle prese con il college. Se fino a quel momento era sempre stato il più amato al liceo, anche lui dovrà fare i conti con il mondo esterno, in un college in cui nessuno lo conosce per quel che era e dove non viene preso in considerazione. Invece di idealizzarlo e fargli avere una brillante carriera universitaria al primo tentativo, gli sceneggiatori hanno deciso di puntare sul realismo e mostrare tutti i sentimenti che caratterizzano chiunque si trovi in un mondo nuovo e difficile, facendoci empatizzare con lui e vedere un lato nuovo di questo personaggio.

Infine, non possiamo non dedicare una piccola nota al bellissimo rapporto tra Devi e sua madre Nalini. Nelle prime due stagioni i rapporti tra le due erano molto conflittuali, Nalini non sembrava volerla comprendere in nessun modo e Devi si sentiva costantemente bloccata e incompresa. Ma – come i personaggi – anche il loro rapporto crescerà e migliorerà, portandole a conoscersi, comprendersi e ad andarsi incontro. Devi e sua mamma impareranno ad amarsi e a capirsi, risolvendo tutte quelle incomprensioni e conflitti tipici dell’adolescenza e sviluppando un rapporto più profondo e adulto.

Dopo quest’ultima quarta stagione possiamo dire che si: vedere Devi crescere ci è piaciuto. I suoi anni di liceo, fino all’arrivo al college, ci hanno fatto rivivere quelle emozioni tipiche dell’adolescenza che – una volta passate – non torneranno più. Non Ho Mai.. riprende molti elementi classici delle serie comedy e teen drama ma lo fa riportando tutto in modo realistico. Quella di Devi, Eleanor, Paxton, Ben e Fabiola non è una vita idealizzata e perfetta ma molto più incasinata e vicina a quella di qualsiasi adolescente. Ritrovare Devi in quei corridoi del liceo ci mancherà sicuramente ma – come suoi vecchi amici – siamo felici di averla vista trovare la sua strada.

Trailer