Noemi, BigMama ed Ermal Meta: il Concertone del Primo Maggio a Roma

Oggi, 1 maggio 2025, si svolgerà il Concertone del Primo Maggio in piazza San Giovanni in Laterano a Roma, un evento che celebra la Festa dei Lavoratori. A condurre la manifestazione ci saranno Noemi, BigMama ed Ermal Meta, tre artisti di spicco della scena musicale italiana. In questo articolo, esploreremo la carriera di Noemi, la sua vita personale e alcune curiosità che la riguardano.

Chi è Noemi

Noemi, il cui vero nome è Veronica Scopelliti, è nata a Roma il 25 gennaio 1982. La sua carriera musicale ha avuto inizio nel 2009, quando ha partecipato alla seconda edizione del talent show X Factor. Sebbene non sia riuscita a vincere, la sua partecipazione le ha aperto le porte dell’industria musicale, portandola a firmare un contratto con una casa discografica. Fin da piccola, Noemi ha mostrato una forte inclinazione per la musica, incoraggiata dal padre, che ha svolto il ruolo di manager nei suoi primi anni. Dopo aver completato il liceo classico, ha conseguito la laurea triennale e magistrale con il massimo dei voti.

Nel 2012, la cantante ha partecipato al Festival di Sanremo con il brano “Sono solo parole”, ottenendo un ottimo terzo posto, dietro ad Arisa e alla vincitrice Emma Marrone. Questo successo ha ulteriormente consolidato la sua posizione nel panorama musicale italiano, rendendola una delle artiste più apprezzate del momento.

Curiosità su Noemi

Noemi ha un record particolare: nel 2017 ha stabilito un Guinness World Record per il maggior numero di concerti eseguiti in 12 ore, esibendosi in ben nove eventi. Questo risultato testimonia la sua energia e dedizione alla musica. Un altro aspetto distintivo di Noemi è il suo iconico colore di capelli rossi, anche se il suo colore naturale è biondo. Ha scelto di mantenere il rosso come tratto distintivo, affermando che rappresenta la sua personalità: “Il rosso del capello è rilevatore del carattere, sono una persona molto fragile da cui ho tirato fuori una forza incredibile”, ha dichiarato durante un’intervista a ‘Belve’.

In un altro momento di vulnerabilità, Noemi ha condiviso la sua esperienza con la derealizzazione, descrivendo come per anni si sia sentita come un fantasma, osservando la sua vita da una distanza emotiva. Questa apertura ha messo in luce le sfide personali che ha affrontato, rendendola un’artista ancora più autentica e apprezzata dal pubblico.

La vita amorosa di Noemi

Il 20 luglio 2018, Noemi ha sposato Gabriele Greco, un bassista che ha conosciuto nel 2008, quando lui è stato chiamato a sostituire un membro della sua band. La loro storia d’amore è iniziata come un colpo di fulmine, e Noemi ha spesso parlato di Gabriele come di una figura fondamentale nella sua vita. “È sempre stato al mio fianco. Anche quando sono diventata così lontana da come mi aveva conosciuta. È stato la mia forza quando mollavo”, ha rivelato in un’intervista a ‘Verissimo’.

Un cambiamento significativo

Nel corso della sua carriera, Noemi ha affrontato anche discriminazioni legate al suo aspetto fisico. Durante un’intervista con Francesca Fagnani a ‘Belve’, ha raccontato di un meme virale che la metteva a confronto con Michelle Hunziker, evidenziando le differenze di peso e bellezza. Questo episodio ha avuto un impatto profondo su di lei, portandola a riflettere sulla sua immagine e sul suo benessere.

Per affrontare queste sfide, Noemi ha intrapreso un percorso di cambiamento fisico, perdendo 15 chili grazie a una combinazione di alimentazione sana e allenamenti intensivi, come il metodo Tabata. “Ritrovarmi è stato un percorso e mi sono affidata a dei professionisti. Non ci sono scorciatoie”, ha affermato, sottolineando l’importanza di un approccio consapevole e sostenibile al benessere.

Il Concertone del Primo Maggio rappresenta non solo un’importante manifestazione musicale, ma anche un’opportunità per Noemi di condividere la sua storia e il suo messaggio di resilienza e autenticità con il pubblico.

