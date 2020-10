Netflix: tutti i film e le serie tv in arrivo a novembre 2020

Netflix per il mese di novembre 2020 propone tante novità, film, serie TV e documentari che andranno ad aumentare un catalogo già ricco di proposte. Tra gli appuntamenti più attesi la quarta stagione di “The Crown“.

Grande Cinema tra le novità

Si parte con un film importante per le novità disponibili su Netflix dal 1 novembre: stiamo parlando del drammatico “I ponti di Madison County” (2995), diretto e interpretato da un intenso Clint Eastwood affiancato da una strepitosa Meryl Streep. I due attori vestono rispettivamente i panni di un free lance cinquantaduenne e una casalinga quarantacinquenne travolti dalla passione.

Si cambia genere e sempre il primo giorno del mese è possibile visionare la commedia poliziesca diretta da Walter Hill “Ancora 48 ore” cult del 1990, interpretato da Nick Nolte e Eddie Murphy sulle tracce del trafficante di droga da tutti conosciuto con il nome di Ice Man.

Tra le novità del primo novembre figurano altri due film: l’action thriller “Sniper 5 – Fino all’ultimo colpo” (2014) con Tom Berenger e Doug Allen diretti da Don Michael Paul e il thriller indiano del 2011 “No One Killed Jessica“.

Ecco tutti i film del mese di novembre

I ponti di Madison County – 1 novembre

Diamanti di sangue – 1 novembre

Ancora 48 ore – 1 novembre

No One Killed Jessica – 1 novembre

Sniper 5 – Fino all’ultimo colpo – 1 novembre

12 regali di Natale – 1 novembre

Il segreto di Natale – 1 novembre

Un Natale su misura – 1 novembre

Natale a Wonderland – 1 novembre

Una locanda per Natale – 1 novembre

Mother – 3 novembre

Christmas Drop: operazione regali – 3 novembre

Ricordati di me – 6 novembre

L’amico di famiglia – 6 novembre

Primo amore – 6 novembre

Diaz – Non pulire questo sangue – 6 novembre

Café Society – 8 novembre

Instant Family – 10 novembre

L’inganno – 10 novembre

Barry Seal – Una storia americana – 10 novembre

Ocean’s 8 – 13 novembre

The Accountant – 22 novembre

Apollo 13 – 22 novembre

Il quaderno di Tomy – 24 novembre

Mezzanotte al Magnolia – 25 novembre

La belva – 27 novembre

Viva l’Italia – 30 novembre

Su Netflix a novembre si respira già il Natale

A novembre c’è già atmosfera di Natale su Netflix, che offre un catalogo in cui iniziano a essere presenti film e serie – molti dei quali prodotti originali Netflix – legati al tema di una delle festività più amate da grandi e piccini.

Sono produzioni originali Netflix “Operation Christmas Drop“, disponibile dal 5 novembre, interpretato da Alexander Ludwig e Virginia Madsen; “Jingle Jangle: Un’avventura natalizia” con il premio Oscar Forest Whitaker (13 Novembre); la commedia musicale “Natale in città con Dolly Parton” (22 novembre) e “Qualcuno salvi il Natale 2” diretto da Chris Columbus con la coppia formata da Kurt Russell e Goldie Hawn (25 novembre).

Tra le altre proposte originali Netflix, dal 6 novembre è possibile visionare “Citation“, dramma nigeriano, tratto da una storia vera, in cui una studentessa ha il coraggio di denunciare un insegnante affermato che ha cercato di violentarla.

Seguono: l’11 novembre il sentimentale “La vita che volevamo“, il 12 l’horror ambientato in un centro commerciale dal titolo “Ludo“, il 13 il dramma con la straordinaria Sophia Loren “La vita davanti a sé“; il 19 la commedia sentimentale “Nei panni di una principessa: Ci risiamo!” e “Elegia Americana“, storia diretta da Ron Howard di un ex marine dell’Ohio studente di legge, alle prese con i problemi della sua famiglia (24 novembre).

Serie tv originali Netflix e non

Dal 4 Novembre la piattaforma ospita la commedia romantica “Love & Anarchy“, seconda serie TV in lingua svedese originale Netflix, dopo “Quicksand”.

Tra gli originali Netflix figurano inoltre: la prima stagione di “Paranormal“, su un ematologo che, suo malgrado, diventa specializzato in fenomeni paranormali (5 Novembre); “Dash & Lily“, commedia romantica che ha per protagonista il cinico Dash e la solare Lily che si incontrano a Natale e si lanciano sfide su un diario che si passano in giro per New York (10 novembre); e “I favoriti di Mida“, ispirato a una storia di Jack London, su un editore ricattato, costretto a prendere una decisione di vita o di morte (13 novembre).

Il 2 novembre ritorna con la seconda stagione “Mi senti?“, mentre dal 9 è on line “Undercover“, anch’essa giunta alla seconda stagione (9 novembre).

Tra le novità segnaliamo anche “Record of Youth“, serie sudcoreana, non originale Netflix, su due attori e una truccatrice che cercano di affermarsi nel mondo del lavoro (3 Novembre).

Tra le serie più attese è in arrivo inoltre il 15 novembre “The Crown“, giunto alla quarta stagione 4, che vedrà protagonista la famiglia reale tra la fine degli anni Settanta e gli inizi degli anni Ottanta, con la figura centrale di Lady Diana.

Per i più piccoli è prevista tra gli altri la presenza di “SpongeBob – Amici in fuga”.

Lorenzo Buellis

29/10/2020