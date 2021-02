Netflix: i film e le serie tv in arrivo a marzo 2021

Anche a marzo 2021, Netflix offre un catalogo ricco di novità interessanti, sia tra i film che tra le serie tv. Dall’attesissima quarta stagione di Riverdale alla seconda parte della sesta stagione di Vikings, fino alle commedie targate Netflix “Yes Day” e “Girl Power: la rivoluzione comincia a scuola” e molto altro.

Le serie tv più attese su Netflix a marzo

Cominciando dalle serie tv, Netflix apre il mese di Marzo con l’uscita della quarta stagione di “Riverdale“, famosa serie CW. La stagione è incentrata sulla scomparsa di Jughead, contornata da molte storylines parallele, tra cui quella delle cassette inviate gli abitanti della città. Disponibile su Netflix dal 1° marzo.

Il 4 marzo uscirà invece il nuovo anime “Pacific Rim: la zona oscura“. L’Australia è invasa dai Kaiju, che hanno costretto tutti gli abitanti alla fuga. I due adolescenti Taylor e Hayley cercano disperatamente i loro genitori scomparsi, ma dovranno cavarsela da soli. Imparano così a pilotare uno Jaeger che li aiuterà nella loro missione.

La seconda stagione di “Love Alarm” sarà disponibile dal 12 marzo. Ambientata in un futuro distopico dove è stata inventata un’app che permette di vedere se, nel raggio di 10 metri, c’è una persona innamorata di te. Ora è in uscita una versione avanzata che permetterà agli utenti di vedere come la relazione si evolverà.

Sempre dal 12 marzo anche “La coppia quasi perfetta“, altra serie a tema relazioni, ambientata nel futuro. Un ricercatore ha creato un test del DNA con cui chiunque può trovare un partner perfettamente compatibile. Un’arma a doppio taglio che fa sbocciare l’amore ma anche aumentare le bugie.

“Waffles + Mochi“, la simpatica serie tv per grandi e piccini con Michelle Obama è in uscita il 16 marzo. Waffles e Mochi desiderano diventare degli chef esperti, così con l’aiuto della signora Obama, girano il mondo alla scoperta di cibi e culture diverse.

Dal 19 marzo saranno disponibili due serie: la nuova “Sky Rojo” e la terza stagione di “Formula 1: drive to survive“. “Sky Rojo” è la nuova serie tv dei creatori della fortunatissima “La Casa di Carta”. Questa volte le protagoniste sono tre donne, tre prostitute che decidono di cambiare vita, scappando con una fuga rocambolesca dal loro protettore e dai suoi scagnozzi.

La terza serie di “Formula 1: drive to survive” torna con un nuovo capitolo che affronta la vita frenetica delle scuderie durante una stagione di Formula 1.

Dal 26 marzo si potrà guardare la serie “Gli irregolari di Baker Street“, ambientata nella Londra vittoriana, dove un gruppo di giovani emarginati cerca di risolvere dei crimini soprannaturali per conto del Dr. Watson e del suo amico Sherlock Holmes.

Il 30 di marzo si chiude il mese in bellezza con l’uscita della seconda parte della sesta stagione di Vikings.

I film più attesi a marzo sulla piattaforma

La famosa commedia con Jim Carrey e Jeff Daniels, “Scemo & più scemo” arriva su Netflix il 1° marzo, insieme anche al primo capitolo della pentalogia di “Final Destination” di James Wong.

Dal 3 marzo il film “Girl Power: la rivoluzione comincia a scuola” sarà disponibile sulla piattaforma. Un adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Jennifer Mathieu che racconta di una 16enne che decide di cominciare una rivoluzione nel suo liceo, per combattere il sessismo dilagante di cui sono vittime ogni giorno lei e le ragazze della scuola.

“La sentinella” è un dramma francese con protagonista una giovane soldatessa. Rientrata in patria dopo una missione impegnativa, decide di trovare l’uomo responsabile dell’aggressione nei confronti di sua sorella. Disponibile dal 4 marzo.

Il 9 marzo si aggiunge al catalogo “L’ora più buia“, film che segue la storia di Winston Churchill agli inizi della Seconda Guerra Mondiale, mentre il 12 marzo la commedia con Jenna Ortega e Jennifer Garner, “Yes Day“, il giorno del sì per due genitori severi che decidono, per una volta, di accontentare tutte le richieste dei loro figli.

Dal 14 marzo sarà disponibile l’amato “Animali fantastici: i crimini di Grindelwald“, secondo capitolo della saga “Animali Fantastici”, con Johnny Depp, Eddie Redmayne, Jude Law e Ezra Miller.

“Sulla stessa onda“, nuovo teen drama tutto italiano targato Netflix. La pellicola narra delle vicende di due ragazzi, Lorenzo e Sara, conosciutisi in Sicilia durante un corso di vela. Tra i due è subito amore ma, finita l’estate, la ragazza comincia misteriosamente a prendere le distanze, a causa della malattia da cui è affetta. Sbarcherà su Netflix il 25 marzo.

“Bad Trip” è invece una commedia con telecamera nascosta, che segue un esilarante viaggio on the road dalla Florida a New York di due amici. Sarà disponibile in streaming dal 26 marzo.

Altre uscite nel mese di marzo

Tra le serie tv in uscita, troviamo anche titoli come “Omicidio tra i mormoni” (5 marzo), la seconda stagione di “Love, Death and Robots” (15 marzo) e “Bombay Begums” (8 marzo), dramma che racconta sogni, desideri e illusioni di 5 donne di diversa estrazione sociale.

Tra i film, troviamo invece: dal 3 marzo “1939“, “Gossip” e “False as water” e dal 17 marzo “Semplicemente nero” una testimonianza della discriminazione razziale raccontata in prima persona da Jean-Pascal Zadi.

