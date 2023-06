Netflix ha rivelato per errore la data d’uscita dell’attesissima stagione di “Bridgerton 3”

Bridgerton 3 è una delle serie più attese di quest’anno. Dopo molti mesi passati ad attendere novità sulla serie, Netflix stesso ha per sbaglio pubblicato la data d’uscita di questa terza stagione. Il pubblico si è affezionato molto all’utopica Età della reggenza inglese, con usi e costumi molto tradizionali. Il fattore però, che ha portato ad un successo planetario della serie, è dato dagli intrighi amorosi della nobiltà rappresentata.

Fin dall’inizio infatti, la serie si è contraddistinta per l’originalità delle location, per una rappresentazione minuziosa della società inglese e per dei costumi molto realistici. Come in ogni serie tv però sono gli attori che riescono a fare la differenza. L’amore e il potere vanno di pari passo, tenendo anche presente la necessità di scegliere matrimoni combinati per creare nuove famiglie, ricche e potenti. La serie è stata acclamata a tal punto da ottenere uno spin-off sulla Regina Carlotta, che ha ottenuto anch’esso commenti positivi.

Le nuove puntate avranno come protagonista Penelope, un personaggio che si è evoluto psicologicamente, in parte già nella seconda stagione. Per questo, il colpo di scena alla fine è il vero motivo per cui la produzione ha approfondito la sua storia. Con lei sarà protagonista il suo amico storico, Colin Bridgerton, il terzo figlio della famiglia protagonista. Netflix Portogallo ha erroneamente pubblicato un post, rivelando la data di debutto di questo attesissimo nuovo capitolo.

Grazie all’evento esclusivo di Netflix chiamato Tudum, abbiamo avuto la possibilità di vedere alcune nuove immagini di Bridgerton 3. Come detto in precedenza però, l’account Netflix portoghese ha erroneamente pubblicato un post con scritto: “La stagione 3 debutterà il 14 dicembre”. Il post, poi prontamente rimosso, si era ormai diffuso. Questo comportamento ci fa presupporre che sarà effettivamente questa la data, ma che forse non si trattava del momento giusto per rivelarlo.