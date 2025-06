Netflix annuncia la data di uscita di “Steve”, il dramma con Cillian Murphy e Jay Lycurgo

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Netflix ha rivelato la data di debutto di “Steve“, un film drammatico che vede come protagonisti Cillian Murphy, recentemente premiato con l’Oscar per il suo ruolo in “Oppenheimer“, e Jay Lycurgo, noto per la sua interpretazione in “Titans“. Questo atteso progetto cinematografico è tratto dalla novella “Shy“, pubblicata nel 2023 dall’autore Max Porter. La pellicola si preannuncia come un’opera significativa, capace di affrontare tematiche profonde e attuali.

La trama di “Steve“

La storia di “Steve” è ambientata nella metà degli anni ’90 e offre una nuova interpretazione del romanzo bestseller “Shy” di Max Porter. La narrazione si concentra su una giornata cruciale nella vita di Steve, un preside di una scuola riformata che si trova sull’orlo della chiusura. In un contesto sociale che ignora completamente le difficoltà degli studenti, Steve si ritrova a dover affrontare non solo le sfide legate alla sua professione, ma anche le sue personali difficoltà mentali.

Parallelamente, il film segue il percorso di Shy, un adolescente che si confronta con un passato difficile e un presente caratterizzato da fragilità e impulsi autodistruttivi. La sinergia tra i due personaggi promette di offrire un’esperienza emotiva intensa, evidenziando le lotte quotidiane di chi vive ai margini della società.

Il cast e la produzione

Oltre ai due protagonisti, “Steve” vanta un cast ricco di volti noti e talentuosi. Tra gli attori figurano Tracey Ullman, famosa per “Mrs. America“, Simbi Ajikawo di “Top Boy“, e Emily Watson, nota per il suo ruolo in “Breaking the Waves“. Altri membri del cast includono Douggie McMeekin, Youssef Kerkour, Luke Ayres, e molti altri, creando un ensemble variegato e promettente.

La regia è affidata a Tim Mielants, già conosciuto per il suo lavoro su “Peaky Blinders“, mentre la sceneggiatura è scritta dallo stesso Max Porter. Le musiche del film sono composte dal duo Ben Salisbury e Geoff Barrow, noti per le loro sonorità evocative. La produzione è curata da Cillian Murphy, Alan Moloney e Tina Pawlik, con Porter che ricopre anche il ruolo di produttore esecutivo. A completare il team creativo ci sono il direttore della fotografia Robrecht Heyvaert e la montatrice Danielle Palmer, entrambi professionisti di grande esperienza.

Data di uscita e distribuzione

“Steve” debutterà in esclusiva su Netflix il 3 ottobre 2025. Prima della sua disponibilità sulla piattaforma di streaming, è prevista una breve distribuzione nelle sale cinematografiche nel mese di settembre, permettendo così a un pubblico più ampio di avvicinarsi a questa opera cinematografica.

Con un cast di alto profilo e una trama che affronta tematiche sociali rilevanti, “Steve” si prepara a diventare uno dei titoli più attesi della stagione. La combinazione di un racconto profondo e di attori di talento potrebbe fare di questo film un’esperienza memorabile per gli spettatori.

