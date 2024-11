Nel 2024 i sequel dominano il botteghino: una tendenza senza precedenti

I dati pubblicati da GamesRadar evidenziano un fenomeno interessante nel panorama cinematografico del 2024: tutti e dieci i film con i maggiori incassi sono sequel, reboot o parte di franchise affermati. Questo accade per la prima volta in 50 anni, un evento che segna un punto di svolta per l’industria del cinema. I primi tre posti della classifica vedono trionfare titoli molto attesi come Inside Out 2, Deadpool & Wolverine e Cattivissimo Me 4, mentre il resto della top 10 è composto da produzioni consolidate che continuano a riscuotere successo.

Un’analisi della top 10 dei film di maggior successo

Secondo i dati aggiornati al 21 novembre, la classifica dei film con i maggiori incassi nel 2024 è dominata da sequel di grandi successi. Al primo posto si trova Inside Out 2, che ha incassato un impressionante miliardo e 698 milioni di dollari. Segue Deadpool & Wolverine, che ha raggiunto 1.337 milioni, a testimonianza del potere duraturo dei franchise nel coinvolgere il pubblico. Al terzo posto troviamo Cattivissimo Me 4, con un incasso di circa 968 milioni di dollari. Al quarto e quinto posto, Dune: Parte Due e Godzilla e Kong – Il Nuovo Impero si attestano rispettivamente a 714 e 571 milioni di dollari.

La lista si completa con un mix di titoli noti, tra cui Kung Fu Panda 4, Venom: The Last Dance e il sequel di Beetlejuice. Questo panorama cinematografico mostra non solo il successo dei sequel, ma anche la continua attrazione del pubblico verso storie già conosciute e amate. È interessante notare come ben due di questi film – Inside Out 2 e Deadpool & Wolverine – abbiano superato il miliardo di dollari, con entrambi disponibili su Disney solo 100 giorni dopo la loro uscita nelle sale.

La ragione dietro il trend dei sequel nel cinema

L’aumento dei sequel al botteghino non è un fenomeno casuale. Gabriel Rossman, assistente professore di sociologia all’Università della California, Los Angeles, sottolinea come il mercato cinematografico stia cercando di recuperare i numeri perduti durante la pandemia. Attualmente, l’incasso sembra stabilizzarsi attorno al 75% dei livelli pre-COVID. Questa nuova normalità ha portato i cineasti a cercare formule più sicure per garantire il successo commerciale, incluse produzioni che abbiano già un seguito di fan.

I cineasti e le case di produzione stanno quindi investendo in franchise già affermati rispetto a nuove idee. In un mercato competitivo, avere un titolo riconosciuto può attrarre più spettatori e garantire un ritorno economico più sicuro. Tuttavia, non tutti vedono di buon occhio questo approccio. Le nuove generazioni di cineasti possono sentirsi limitate dall’eccessivo focus sui sequel, con il rischio di relegare l’innovazione in secondo piano.

Critiche e opinioni sui sequel nel panorama cinematografico

Nonostante il successo dei sequel, ci sono dei critici che mettono in discussione questa tendenza. Tra le voci dissenzienti spicca quella di George Lucas, creatore della saga di Star Wars, che ha espresso il suo disappunto per una cinematografia che sembra mancare di originalità. In un’intervista con la rivista francese Brut Officiel, ha lamentato come molti studi cinematici si limitino a riproporre storie già raccontate, piuttosto che investire in nuove idee e storie fresche. Secondo lui, il predominio dei sequel riflette una mancanza di immaginazione nel sistema cinefilo attuale, il che potrebbe indebolire la creatività dell’industria nel lungo periodo.

Questa critica è fondamentale per capire il dibattito in corso all’interno dell’industria del cinema. Mentre da un lato i sequel garantiscono incassi e stabilità, dall’altro incidono sulla possibilità di esplorare nuove storie e idee cinematografiche. Resta da vedere come l’industria si adatterà a questo scenario in continua evoluzione, e se ci sarà spazio per la creazione di nuovi racconti che possano catturare l’immaginazione del pubblico.