Nate Bargatze critica la Disney moderna: “Gestita da un uomo d’affari senza cuore”

Nate Bargatze, noto comico americano, ha recentemente espresso le sue opinioni sulla Disney contemporanea, sottolineando come l’azienda, un tempo simbolo di creatività e attenzione al pubblico, sia ora guidata da logiche puramente commerciali. Con la sua iniziativa, la Nateland Company, Bargatze mira a riportare al centro i valori originari di Walt Disney, creando contenuti per famiglie e sognando addirittura un parco tematico. Questa visione lo porta a riflettere sull’evoluzione dell’intrattenimento e sul rapporto tra artisti e pubblico.

Nate Bargatze e la sua visione creativa

Nate Bargatze, uno dei comici più apprezzati della scena americana, ha fondato nel 2023 la Nateland Company, un progetto dedicato a contenuti adatti a tutte le età. Questa iniziativa non si limita a spettacoli di stand-up, ma si estende a serie, podcast e musica, con l’obiettivo di creare un’offerta diversificata e accessibile a tutti. Bargatze ha dichiarato di avere grandi ambizioni, tra cui la creazione di un parco divertimenti a Nashville, un sogno che sembra avvicinarsi sempre di più. “Vi dirò la verità, secondo me siamo più vicini di quanto la gente pensi, anche se manca ancora un po’”, ha affermato, suggerendo che la realizzazione di Nateland come luogo fisico non sia così lontana.

La sua ispirazione principale è Walt Disney, non solo come figura storica, ma come simbolo di una visione che pone il pubblico al centro dell’attenzione. Bargatze ha sottolineato l’importanza di un legame autentico con il pubblico, affermando che “era uno che teneva davvero al pubblico”. Questa ammirazione per Disney si traduce in un desiderio di costruire qualcosa di duraturo e significativo, in contrasto con la direzione attuale dell’azienda.

Critiche alla Disney moderna

Bargatze non ha esitato a esprimere le sue critiche nei confronti della Disney di oggi, descrivendola come un “impero senz’anima”. Secondo lui, l’azienda è ora guidata da un uomo d’affari che non si preoccupa del pubblico. “Oggi Disney è gestita da un tizio che è solo un uomo d’affari”, ha dichiarato, evidenziando una frustrazione nei confronti di un approccio che sembra ignorare le esigenze e i desideri degli spettatori. Questa critica è espressa con una certa passione, rivelando una visione romantica del mestiere dell’intrattenimento, in cui ogni decisione creativa dovrebbe essere influenzata dalla relazione con il pubblico.

Bargatze ha recentemente ottenuto un grande successo, vendendo 1,2 milioni di biglietti nel 2024 e preparando la sua conduzione della 77ª edizione degli Emmy. Tuttavia, ha anche rivelato di voler lasciare il tour di stand-up, dichiarando: “Non ho intenzione di fare stand-up per sempre. Voglio fare cinema”. Nonostante questo cambiamento, il comico ha ribadito che il pubblico rimarrà sempre al centro della sua visione artistica. “Provo a non farlo per me. Lo faccio per voi”, ha affermato, sottolineando l’importanza della fiducia del pubblico, che per lui rappresenta la vera moneta di scambio nel mondo dell’intrattenimento.

L’importanza del pubblico nell’intrattenimento

La riflessione di Nate Bargatze sul ruolo del pubblico nell’intrattenimento è fondamentale. Egli crede che ogni passo creativo debba essere guidato dalla consapevolezza di chi guarda. “Niente di tutto questo succede senza di loro”, ha affermato, evidenziando come il successo di un artista dipenda in gran parte dalla connessione che riesce a stabilire con il proprio pubblico. Questa visione si distacca nettamente dall’approccio commerciale che, secondo lui, caratterizza la Disney moderna.

Bargatze si propone di costruire un universo mediatico che rispecchi i valori di autenticità e attenzione al pubblico, in netto contrasto con le pratiche aziendali attuali. La sua ambizione di creare contenuti che possano intrattenere e unire le famiglie è un chiaro segnale di come l’intrattenimento possa e debba essere un’esperienza condivisa, piuttosto che un mero prodotto commerciale.

Con la sua visione e le sue critiche, Nate Bargatze si posiziona come un portavoce di una nuova era dell’intrattenimento, in cui il pubblico è al centro di ogni decisione creativa. La sua determinazione a mantenere viva la connessione con gli spettatori rappresenta un’opportunità per ripensare il futuro dell’intrattenimento e per riscoprire il valore di un approccio più umano e autentico.

