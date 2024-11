Natale, musica e solidarietà: Apl.de.Ap presenta un progetto benefico con le Sisters of Mary

Il periodo natalizio si avvicina, portando con sé non solo atmosfere festive, ma anche iniziative di grande impatto sociale. Un esempio significativo è rappresentato dalla nuova canzone del rapper statunitense di origini filippine Apl.de.Ap, membro dei Black Eyed Peas. La sua creazione si colloca in un contesto di aiuto e sostegno nei confronti dei minori in difficoltà, grazie alla collaborazione con le Sisters of Mary Schools, una realtà di supporto per i bambini meno fortunati nelle Filippine. Questa iniziativa, che si pone come obiettivo l’assistenza a chi vive in condizioni di povertà e vulnerabilità, dimostra come la musica possa diventare un potente strumento di cambiamento sociale.

Il progetto musicale e l’impatto sociale

Apl.de.Ap ha realizzato la canzone “It’s That Time of Year”, frutto di un emozionante lavoro che ha coinvolto un coro di 3.000 bambini provenienti dalle Sisters of Mary Schools. Questa organizzazione religiosa eccezionale offre rifugio e istruzione a giovani in difficoltà, garantendo loro cibo, alloggio e formazione nel corso di dieci mesi all’anno. Il rapper, la cui infanzia è stata segnata da difficoltà personali, ha trovato motivazione nel lavoro delle suore e nella loro dedizione verso i bambini bisognosi. Dopo essere stato adottato e trasferito a Los Angeles all’età di dodici anni, Apl.de.Ap ha deciso di restituire alla comunità attraverso la sua musica e la sua associazione benefica, contribuendo a progetti di sostegno per i più svantaggiati.

La canzone, in uscita globale il 29 novembre, subito dopo il Giorno del Ringraziamento, è dotata di una melodia coinvolgente e di un messaggio profondo, capace di colpire e ispirare. I diritti d’autore della traccia saranno equamente distribuiti tra i produttori del singolo, la Fondazione ALPFI fondata da Apl.de.Ap e la comunità delle Sisters of Mary Schools. Questa scelta assicura che i proventi continueranno a fluire a sostegno dei bambini per generazioni, rendendo l’album non solo una celebrazione del Natale ma anche una continua opportunità di aiuto.

Parole di gratitudine e ispirazione

Apl.de.Ap ha espresso la sua entusiastica soddisfazione per la collaborazione con le Sisters of Mary, sottolineando come il tempo trascorso con i bambini nei primi mesi dell’anno lo abbia profondamente colpito. “Poter collaborare a questo progetto e restituire qualcosa alla scuola significa tutto per me,” ha affermato l’artista, evidenziando l’importanza di unire le forze per un nobile scopo. La sua esperienza personale e la sua storia di vita gli hanno permesso di comprendere le sfide che i giovani in difficoltà affrontano ogni giorno.

La combinazione di musica e solidarietà proposta da Apl.de.Ap non solo serve a intrattenere, ma ha un impatto reale e tangibile nella vita di molti bambini nelle Filippine. La speranza è che questa canzone possa raggiungere un vasto pubblico, generando consapevolezza sulle problematiche legate alla povertà infantile e spingendo sempre più persone a dare il proprio contributo, sia attraverso gesti concreti che tramite la condivisione di messaggi positivi e ispiratori.

Un messaggio universale per le festività

Il progetto di Apl.de.Ap rappresenta un nuovo capitolo nella tradizione di canzoni natalizie che mirano a promuovere la beneficenza e la solidarietà. Sin dal 1984, quando Bob Geldof e Midge Ure scrissero la celebre “Do They Know It’s Christmas?” per raccogliere fondi per l’Etiopia, la musica si è rivelata un potente veicolo per la sensibilizzazione, unendosi a una causa più grande. Oggi, “It’s That Time of Year” si inserisce pienamente in questa tradizione, proponendo un messaggio di unità e speranza in un periodo dell’anno in cui sono particolarmente accentuati i valori della condivisione e della generosità.

In questo senso, l’iniziativa di Apl.de.Ap non è soltanto una celebrazione del Natale, ma un invito a riflettere sull’importanza di sostenere chi è meno fortunato. Attraverso i proventi di questa nuova musica, si auspica di continuare a garantire supporto e aiuto a bambini che si trovano in situazioni di vulnerabilità, affinché possano avere accesso a un’istruzione e a una vita dignitosa, nel segno di una vera responsabilità sociale.

L’unione di questi elementi rende il progetto di Apl.de.Ap non solo un semplice brano musicale, ma un vero e proprio inno alla solidarietà e alla speranza per un futuro migliore.