Nasce il primo gin ispirato a “L’attacco dei giganti”: Shingeki no KyoGIN disponibile dal 1° luglio

L’universo di “L’Attacco dei Giganti” continua a sorprendere i fan anche dopo la conclusione dell’anime nel 2023. Il nuovo prodotto che celebra questa iconica serie è Shingeki no KyoGIN, un gin artigianale che sarà lanciato in Giappone il 1° luglio 2025. Questo distillato, realizzato dalla Tokyo Hachioji Distillery, rappresenta un omaggio alla serie di Hajime Isayama, combinando botaniche naturali e un design evocativo. La storia di questo gin è un esempio di come la passione dei fan possa trasformarsi in un prodotto di qualità.

Shingeki no KyoGIN: un gin con una storia

La creazione di Shingeki no KyoGIN è il risultato della determinazione di un fan, Takashi Ario, che ha creduto nella possibilità di unire il mondo degli anime con quello della distillazione. Inizialmente, la Tokyo Hachioji Distillery non era interessata a collaborare con il settore degli anime, ma la perseveranza di Ario ha fatto la differenza. Dopo vari tentativi, è riuscito a convincere l’azienda a realizzare il progetto, ottenendo anche l’approvazione di Kodansha, l’editore del manga originale.

La bottiglia da 700 ml presenta un contenuto alcolico del 43% ed è realizzata con spirito di mais europeo non OGM, arricchito da botaniche naturali selezionate. Il risultato è un gin che si propone di essere “il più delizioso del mondo”, un’affermazione che si rifà a una famosa citazione dell’apertura dell’anime. La creazione di questo distillato non è solo un atto commerciale, ma un vero e proprio tributo a una storia che ha appassionato milioni di persone.

Design e packaging: un richiamo all’opera

Il design della bottiglia di Shingeki no KyoGIN è altrettanto affascinante quanto il contenuto. L’etichetta presenta un Titano oscuro, simbolo della serie, che si staglia sul vetro bianco. Accanto a questa immagine, un’incisione riporta le parole iconiche di Eren Yeager: “Sei libero!”. Questo richiamo non è solo estetico, ma rappresenta un forte legame emotivo per i fan che hanno seguito le avventure di Eren, Mikasa e Armin fino all’epilogo della serie.

La descrizione ufficiale del gin lo definisce come “un sollievo dopo una lunga battaglia”, un messaggio che si presta a diverse interpretazioni, sia nel contesto della trama che nella vita quotidiana. Che si tratti di una lunga giornata di lavoro o di una sfida personale, il gin si propone come un momento di relax e celebrazione.

Prezzo e disponibilità: un prodotto per collezionisti

Shingeki no KyoGIN non è un semplice souvenir, ma un oggetto da collezione pensato per un pubblico adulto e nostalgico. Il prezzo per la versione base è di 6.600 yen , mentre la versione con confezione regalo costa 7.150 yen . Questo posizionamento di prezzo riflette la qualità del prodotto e l’intento di rivolgersi a chi ha vissuto la serie con passione.

La distribuzione del gin inizierà il 1° luglio 2025 nei negozi giapponesi e nello store online ufficiale. Al momento, non ci sono informazioni riguardo a una possibile esportazione all’estero, il che rende il prodotto ancora più esclusivo per i fan giapponesi. Sorprendentemente, il lancio di Shingeki no KyoGIN rappresenta un nuovo modo di celebrare una storia che ha segnato un’epoca, offrendo un’esperienza sensoriale unica che unisce il gusto all’emozione.

