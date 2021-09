“Narcos: Mexico”, il trailer e la data di uscita dell’ultima stagione

“Narcos: Mexico”, è in arrivo il terzo ed ultimo capitolo della serie. Netflix presenta il trailer che rivela la data di uscita

Narcos : Mexico e i nuovi boss della droga

La terza e ultima stagione di “Narcos: Mexico” di Netflix debutterà il 5 novembre. A rilevarlo è proprio il trailer. La stagione di 10 episodi esaminerà le conseguenze dell’arresto del signore della droga Miguel Ángel Félix Gallardo, che apre le porte all’emergere di “nuovi boss messicani” in mezzo a “sconvolgimenti politici e violenza crescente”.

“Preparati per il colpo finale”, recita lo slogan sul trailer di 48 secondi. Durante un montaggio di azione e violenza, una donna dice in una voce fuori campo: “La guerra si diffonde come il fuoco, ma non importa quanto velocemente bruci, la musica continua a suonare“. Vediamo feste sontuose, bunker sotterranei e grandi pile di denaro e droga; ci sono sparatorie, scazzottate e, verso la fine del trailer, l’apparizione improvvisa di un uomo che fa scoppiare un bazooka durante un inseguimento in macchina.

Curiosità e cast della prossima stagione

La terza stagione dello spettacolo introduce il cartello di Cali, che ha tentato di riempire il vuoto di potere creato dalla morte di Escobar. “Narcos: Messico” inizialmente doveva funzionare come la quarta stagione, ma alla fine è stata sviluppata come una serie complementare. È interessante notare che uno dei registi elencati per la terza stagione non è altro che Moura, che ha anche ripreso il suo ruolo di Escobar per un memorabile cameo nella stagione 1. Gli altri registi della stagione includono il pilastro della serie Andrés Baiz , Alejandra Márquez Abella , Luis Ortega e Amat Escalante .Il cast di questa stagione a venire vedrà Scoot McNairy, José María Yazpik, Alfonso Dosal, Mayra Hermosillo , Matt Letscher, Manuel Masalva, Alejandro Edda e Gorka Lasaosa.

L’attore Diego Luna, che ha interpretato Gallardo nelle stagioni 1 e 2, ha precedentemente rivelato che non sarebbe tornato per la terza stagione. Nel 2017, la produzione è stata segnata dall’omicidio del membro della troupe Carlos Muñoz Portal, morto in Messico mentre esplorava le location per lo spettacolo.

Sinossi della stagione tre

Le prime due stagioni si sono concentrate sul signore della droga colombiano Pablo Escobar (Wagner Moura) e sull’agente della DEA Steve Murphy (Boyd Holbrook) incaricato di abbatterlo.

Ambientato negli anni ’90, quando la globalizzazione del business della droga si accende, la terza stagione esamina la guerra che scoppia dopo l’arresto di Felix. Mentre i nuovi cartelli indipendenti lottano per sopravvivere agli sconvolgimenti politici e all’escalation della violenza, emerge una nuova generazione di boss messicani. Ma in questa guerra, la verità è la prima vittima – e ogni arresto, omicidio e rapina non fa altro che allontanare la vera vittoria.

“Narcos: Mexico arriva il 5 novembre su Netflix.

Francesca Reale

14/09/2021