“Narcos: Mexico 3” è disponibile sulla piattaforma streaming Netflix dal 5 novembre. Lo show porta sul piccolo schermo la storia del cartello di Guadalajara, in Messico. Netflix ha lanciato la nuova stagione dell’acclamato spin-off di “Narcos” con la frase a effetto: “L’impero sta diventando ancora più forte”. La prima stagione è uscita sulla piattaforma streaming nel 2018, mentre la seconda nel 2020.

Le due attrici raccontano i loro ruoli in “Narcos: Mexico 3”

Luisa Rubino and Mayra Hermosillo hanno rilasciato un’intervista a Collider in cui raccontano la loro esperienza nel corso delle riprese. Le due attrici hanno spiegato come hanno affrontato i loro ruoli e hanno rivelato come “Narcos: Mexico 3” abbia in qualche modo allargato la loro prospettiva sulla guerra alla droga.

La terza stagione della serie è ambientata negli anni ’90, periodo in cui si parla di globalizzazione anche nel business della droga. Con l’arresto di Miguel Ángel Félix Gallardo (Diego Luna) e la caduta del suo impero, si apre un periodo di vera e propria guerra, con cartelli indipendenti e nuovi boss che cercano di sostituirsi ai vecchi.

Il cast e i diversi personaggi

Nel cast per la prima volta figurano Luis Gerardo Méndez nei panni di Victor Tapia, un ufficiale di polizia disorientato da una serie di brutali omicidi; Alberto Guerra in quelli di Ismael “El Mayo” Zambada, un trafficante di droga che è molto più letale di quanto sembri; e Luisa Rubino nei panni di Andrea Nuñez, una giovane giornalista impegnata a denunciare la corruzione che serpeggia nel paese e rende ogni cosa più fosca.

Tra gli altri interpreti citiamo: Scoot McNairy, Luis Gerardo Méndez, Jose Maria Yazpik, Alfonso Dosal, Matt Letscher, Manuel Masalva, Alejandro Edda, Gorka Lasaosa e il musicista Benito Antonio Martínez Ocasio, meglio conosciuto come Bad Bunny nel ruolo di Arturo “Kitty” Paez, un membro della banda di Ramon Arellano Felix, chiamata “Narco Juniors” – un gruppo di ragazzi ricchi e di classe superiore con cui la vita del cartello si alimenta.

Roberta Brunella

12/11/2021