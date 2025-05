Napoli festeggia il quarto scudetto: le emozioni di Nino D’Angelo

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il Napoli ha conquistato il suo quarto scudetto, un traguardo che ha suscitato emozioni intense tra i tifosi e i protagonisti del mondo calcistico. Tra questi, il cantautore Nino D’Angelo, che ha vissuto in prima persona la magica notte di festa allo stadio Maradona. Le sue parole, rilasciate all’Adnkronos, raccontano non solo la gioia per il successo sportivo, ma anche le difficoltà affrontate durante la stagione.

Un cammino tortuoso verso il trionfo

Nino D’Angelo ha condiviso le sue riflessioni sul percorso del Napoli durante il campionato. Inizialmente, la squadra ha faticato, trovandosi anche al decimo posto in classifica. “Il finale è stato altalenante”, ha dichiarato il cantautore, evidenziando i momenti di difficoltà vissuti dalla squadra. Tra questi, il match contro il Venezia, che ha suscitato in lui sentimenti di scoraggiamento. Tuttavia, la svolta è arrivata con la partita dell’Inter contro la Lazio, che ha complicato la corsa dei nerazzurri verso il titolo. D’Angelo ha scherzato sull’importanza di Pedro, autore del rigore decisivo, promettendo di “baciargli le scarpe” se dovesse incontrarlo.

La gioia della vittoria e il ruolo di Conte

La gioia di Nino D’Angelo per la vittoria del Napoli si è manifestata anche attraverso i suoi commenti sulla partita decisiva. Ha elogiato Lukaku, definendolo “un gladiatore” per il suo gol. Tuttavia, il cantautore ha voluto sottolineare che il merito della vittoria va soprattutto ai giocatori e all’allenatore Antonio Conte. “Io sono stato ‘Contiano’ dal primo minuto”, ha affermato, riconoscendo il ruolo fondamentale di Conte nel risollevare la squadra. D’Angelo ha anche elogiato il presidente Aurelio De Laurentiis, sottolineando il suo lavoro e la scelta di Conte come allenatore.

Un trionfo che va oltre il calcio

Per Nino D’Angelo, il trionfo del Napoli rappresenta molto più di una semplice vittoria sportiva. “Per il Napoli lo scudetto non è solo calcio, è la vittoria di un popolo”, ha dichiarato, evidenziando come la festa abbia unito tifosi di ogni estrazione sociale. “I borghesi e i popolani allo stadio diventano un’unica Napoli“, ha aggiunto, auspicando che questa unità possa estendersi anche al di fuori dello stadio. La celebrazione del titolo è stata quindi vista come un’opportunità per riflettere su come la comunità possa affrontare le sfide quotidiane insieme.

Il tour e l’amore per Napoli

Attualmente, Nino D’Angelo è in tour con il suo spettacolo “I miei meravigliosi Anni Ottanta”. Ha annunciato che, a settembre, chiuderà il tour a Piazza del Plebiscito a Napoli, dove ha dovuto raddoppiare le date per le numerose richieste. “È una grande soddisfazione”, ha commentato, esprimendo gratitudine per l’affetto che riceve dalla sua città. “So che Napoli mi ama, e la cosa più bella nella vita è essere amati”, ha concluso D’Angelo, confermando il legame profondo tra l’artista e la sua terra.

