Black out a Cannes: la città in ansia per il gran finale del Festival di Cinema

Il Festival di Cannes 2025 si avvicina al suo epilogo, ma un imprevisto black out ha colpito la città, creando preoccupazione per l’evento finale. Mentre i riflettori si preparano a illuminare il red carpet, un’interruzione elettrica ha messo in allerta i cittadini e gli organizzatori. Scopriamo i dettagli di questa edizione e le implicazioni dell’incidente.

Il Festival di Cannes 2025: un evento di grande richiamo

Il Festival di Cannes, che ha preso il via il 13 maggio, è uno dei più prestigiosi eventi cinematografici al mondo. Quest’anno, la 78° edizione ha visto la partecipazione di numerosi artisti, registi e attori di fama internazionale. La manifestazione ha offerto una varietà di film, dalle opere di grandi nomi del cinema a produzioni emergenti. Il red carpet, simbolo di glamour e creatività, ha accolto star del calibro di Tom Cruise, che ha presentato il suo ultimo lavoro, “Mission Impossibile: The Final Reckoning”. Al suo fianco, anche la coppia di attori Jennifer Lawrence e Robert Pattinson, insieme al cast del film italiano “Fuori”, diretto da Mario Martone, che ha visto la partecipazione di talenti come Matilda De Angelis e Valeria Golino.

L’attenzione è ora rivolta all’assegnazione della Palma d’Oro, il premio più ambito del festival, che verrà annunciato durante la cerimonia di chiusura. La tensione è palpabile, con pronostici che si rincorrono tra i vari film in competizione. La presenza di nomi noti in giuria, come l’attrice Juliette Binoche, aggiunge ulteriore prestigio all’evento.

Black out elettrico: un imprevisto che ha colpito Cannes

A poche ore dalla cerimonia di premiazione, un black out ha colpito Cannes, creando scompiglio tra i residenti e i partecipanti al festival. Intorno alle 10 di questa mattina, un incendio doloso ha interessato una cabina elettrica ad alta tensione nel comune di Tanneron, causando un’interruzione dell’energia elettrica che ha durato circa cinque ore. Le conseguenze sono state immediate: negozi costretti a chiudere e cittadini preoccupati che si sono riversati per le strade.

Nonostante il caos, le autorità hanno rassicurato che il Festival di Cannes non subirà ritardi. La manifestazione è dotata di una rete elettrica autonoma, garantendo così che la cerimonia di chiusura e il red carpet finale si svolgeranno come programmato. Gli organizzatori hanno confermato che non ci sono rischi per la sicurezza degli eventi, permettendo così a tutti di concentrarsi sull’assegnazione dei premi.

La corsa alla Palma d’Oro: tensione e aspettative

Con la cerimonia di premiazione in arrivo, cresce l’attesa per scoprire chi si aggiudicherà la Palma d’Oro. Tra i film in lizza, “Fuori” di Mario Martone ha suscitato particolare interesse, con la speranza di un riconoscimento per il cinema italiano. Le proiezioni sono giunte al termine e ora si attende il verdetto della giuria.

I favoriti per la vittoria includono il regista iraniano Jafar Panahi con “A Simple Accident” e i fratelli Dardenne con “Jeunes Mères”. Entrambi i film hanno ricevuto elogi dalla critica e sono considerati contendenti seri per i premi principali, inclusa la Palma d’Oro e il premio per la Miglior Regia. Mentre i pronostici si intensificano, l’attenzione si sposta anche sugli outfit delle star che sfileranno sul red carpet, un momento sempre atteso e ricco di glamour.

La serata finale promette di essere un evento memorabile, nonostante l’imprevisto black out. Con il festival che si avvia verso la conclusione, l’atmosfera è carica di emozione e aspettative, pronte a culminare in un finale da ricordare.

