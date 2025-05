Montecarlo si illumina: il Vanity Fair Club inaugura il weekend del Gran Premio di Formula 1

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il glamour e l’eleganza hanno caratterizzato la serata di apertura del weekend del FORMULA 1 TAG Heuer Grand Prix de Monaco 2025, grazie all’evento esclusivo organizzato dal Vanity Fair Club. La location scelta per questa straordinaria celebrazione è stata l’EXPLORA II, la nuova nave da crociera di Explora Journeys, ormeggiata nel suggestivo Port Hercule di Montecarlo. Questo evento ha attirato un pubblico selezionato, composto da nomi noti del mondo dell’imprenditoria, della moda e del motorsport, creando un’atmosfera di festa e prestigio.

Un evento di prestigio a bordo dell’EXPLORA II

La serata ha visto la partecipazione di personalità di spicco, tra cui il principe Alexandre Grimaldi, l’imprenditore e influencer Kevin Lütolf, il noto imprenditore Flavio Briatore, Pierfrancesco Vago, Executive Chairman di MSC Group Cruise Division, e Luca de Meo, CEO di Renault. Anche la principessa Alexandra di Hannover ha preso parte a questo evento esclusivo. Molti degli ospiti, come de Meo e Vago, hanno scelto di soggiornare a bordo dell’EXPLORA II per l’intero weekend del Gran Premio, rendendo l’esperienza ancora più memorabile.

La nave, una vera e propria meraviglia galleggiante, ha offerto un ambiente raffinato e accogliente, perfetto per ospitare un evento di tale portata. Gli ospiti hanno potuto godere di un dj set curato dal sound designer Graziano della Nebbia, mentre brindavano sulla terrazza dello Sky Bar, allestita per l’occasione. La vista sulla Côte d’Azur ha aggiunto un tocco di magia a una serata già di per sé straordinaria.

Le parole di Simone Marchetti e Anna Nash

Simone Marchetti, direttore di Vanity Fair, ha sottolineato l’importanza di portare il Vanity Fair Club in mare, definendo l’evento come una celebrazione dell’eccellenza nello stile e nell’ospitalità. Ha evidenziato come questo incontro rappresenti una splendida intersezione dei valori condivisi con Explora Journeys, creando un’atmosfera di scambio umano e connessione tra gli ospiti.

Anna Nash, Presidente Globale di Explora Journeys, ha espresso il suo onore nell’ospitare il Vanity Fair Club a bordo dell’EXPLORA II durante uno degli eventi sportivi più iconici al mondo. Ha descritto la serata come un riflesso perfetto dello spirito del marchio, dove ogni dettaglio è curato con attenzione e ogni momento diventa un’opportunità per creare ricordi duraturi. La combinazione di eleganza, ospitalità e passione per il viaggio ha reso questa serata indimenticabile per tutti i partecipanti.

Un weekend di emozioni e connessioni

L’evento ha segnato l’inizio di un weekend ricco di emozioni, in cui il FORMULA 1 TAG Heuer Grand Prix de Monaco 2025 ha attirato l’attenzione di appassionati e curiosi da tutto il mondo. La presenza di figure di spicco e l’atmosfera esclusiva hanno reso il Vanity Fair Club un punto di riferimento per chi desidera vivere il Gran Premio in modo unico e memorabile.

La scelta di Montecarlo come cornice per questo evento non è casuale; la città è famosa per il suo fascino, la sua storia e il suo legame con il mondo del motorsport. Con il Gran Premio che si avvicina, l’EXPLORA II e il Vanity Fair Club hanno saputo catturare l’essenza di un evento che unisce sport, lusso e cultura, creando un’esperienza senza pari per tutti gli ospiti.

