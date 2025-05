My Hero Academia: svelato il vero nome di All For One nel libro speciale Ultra Age

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Il franchise di My Hero Academia continua a sorprendere i fan con rivelazioni inaspettate, e l’uscita del volume speciale Ultra Age ha portato alla luce il vero nome del villain più enigmatico della serie, All For One. Questo nuovo dettaglio non solo arricchisce la mitologia del racconto, ma offre anche una prospettiva più profonda sul legame tra All For One e il suo successore, Tomura Shigaraki. Scopriamo insieme le implicazioni di questa scoperta.

Zen Shigaraki: il volto dietro il villain

Nel recente volume Ultra Age, pubblicato in Giappone, viene rivelato che il vero nome di All For One è Zen Shigaraki. Questa informazione non è solo un semplice dato anagrafico, ma rappresenta un elemento cruciale per comprendere la complessità del personaggio. Zen Shigaraki non è solo un villain; è l’artefice di una lunga serie di conflitti tra eroi e malfattori, un burattinaio che ha orchestrato eventi che hanno plasmato il destino di molti. La rivelazione del suo nome suggerisce un legame profondo con il suo erede, Tomura, il quale porta il cognome Shigaraki, creando un filo rosso che unisce le loro storie.

Il nome Zen potrebbe sembrare una scelta deliberata, quasi una maschera, che nasconde una verità più inquietante. La parola stessa evoca l’idea di una calma interiore, una tranquillità che potrebbe essere stata solo un’illusione, un modo per ingannare gli altri e, forse, anche se stesso. Questo aspetto del personaggio invita a riflettere su quanto All For One sia disposto a sacrificare per raggiungere il potere assoluto, rinunciando alla sua identità e trasformandosi in un’entità dominata dalla volontà di controllo.

Il legame familiare con Yoichi Shigaraki

La rivelazione del nome Zen Shigaraki porta con sé un ulteriore strato di significato, rivelando un legame familiare con Yoichi Shigaraki, il primo portatore del potere One For All. Questo collegamento non è da sottovalutare, poiché suggerisce che la storia di All For One è intrinsecamente legata a quella dei suoi predecessori e successori. La dinamica familiare tra Zen e Yoichi offre una nuova chiave di lettura per comprendere le motivazioni di All For One e il suo desiderio di dominare il mondo degli eroi.

La scelta di un nome così evocativo come Zen potrebbe anche essere interpretata come un tentativo di All For One di distaccarsi dalla sua eredità, di costruire una nuova identità che si discosti dal passato. Tuttavia, questo tentativo di separazione potrebbe rivelarsi vano, poiché il legame con il suo antenato continua a influenzare le sue azioni e le sue scelte. La storia di My Hero Academia si arricchisce così di nuove sfumature, rendendo il conflitto tra maestro e discepolo ancora più affascinante.

L’attesa per il gran finale della serie

Con l’ottava stagione di My Hero Academia in arrivo su Crunchyroll nell’autunno del 2025, i fan sono in trepidante attesa per scoprire come si evolverà la guerra tra All For One e Tomura Shigaraki. La rivelazione del nome Zen Shigaraki non solo aggiunge profondità alla narrazione, ma prepara il terreno per un finale che promette di essere ricco di colpi di scena e significati. La tensione tra i due personaggi, ora ulteriormente amplificata da questo legame familiare, offre spunti di riflessione su temi come il potere, l’identità e il destino.

La serie, che ha già conquistato un vasto pubblico, si avvia verso un epilogo che potrebbe ridefinire il concetto di eroe e villain. Con ogni nuova informazione, My Hero Academia continua a dimostrarsi un’opera capace di sorprendere e coinvolgere, mantenendo viva l’attenzione dei suoi fan e promettendo un finale che non deluderà le aspettative.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!