Musica italiana in scena a Istanbul: Raffaele La Ragione e Andrea De Vitis protagonisti della Festa della Musica 2025

Il 21 giugno 2025, Istanbul si prepara ad accogliere un evento musicale di grande rilevanza, che si inserisce nel contesto della Festa della Musica e del Festival della Musica Classica, organizzato dalla Istanbul Foundation for Culture and Arts. I musicisti italiani Raffaele La Ragione, virtuoso del mandolino, e Andrea De Vitis, talentuoso chitarrista, saranno i protagonisti di un concerto che promette di incantare il pubblico con un repertorio che spazia dal Barocco fino alla musica contemporanea. Questo evento è sostenuto dal Cidim Comitato Nazionale Italiano Musica nell’ambito del progetto Suono Italiano, con il contributo del Ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo, e si svolgerà grazie alla collaborazione dell’Istituto Italiano di Cultura di Istanbul.

Un viaggio musicale tra epoche e stili

Il concerto di sabato 21 giugno si articolerà in due esibizioni, offrendo ai presenti un’esperienza musicale unica. Raffaele La Ragione e Andrea De Vitis porteranno sul palco un repertorio che include opere di compositori storici come Domenico Scarlatti, fino ad arrivare a brani di autori contemporanei come Antonello Paliotti. Questo viaggio attraverso le epoche non solo mette in risalto la versatilità dei due artisti, ma offre anche l’opportunità di esplorare l’evoluzione della musica italiana nel corso dei secoli.

Francescantonio Pollice, presidente del Cidim e dell’Associazione Italiana Attività Musicali , ha sottolineato l’importanza di questo evento, evidenziando la passione e la competenza con cui La Ragione e De Vitis si esibiscono. Entrambi i musicisti hanno ricevuto riconoscimenti significativi sia dal pubblico che dalla critica, rendendoli figure di spicco nel panorama musicale italiano e internazionale.

Un omaggio alla cultura musicale

La scelta di esibirsi il 21 giugno non è casuale; questa data coincide con la Festa della Musica, un’iniziativa che celebra la musica in tutte le sue forme e che coinvolge artisti di ogni genere in tutto il mondo. Salvatore Schirmo, direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Istanbul, ha dichiarato che l’evento rappresenta un omaggio non solo alla Festa della Musica, ma anche al Festival della Musica di Istanbul, giunto quest’anno alla sua 53° edizione.

La città di Istanbul, nota per la sua ricca offerta culturale, diventa così un palcoscenico ideale per questo concerto. Durante l’estate, Istanbul ospita numerosi eventi e manifestazioni artistiche, e il concerto di La Ragione e De Vitis si inserisce perfettamente in un programma che celebra la diversità e la ricchezza delle espressioni artistiche.

Dettagli dell’evento e informazioni utili

Il concerto si terrà presso la Chiesa cattolica della Natività di Maria Vergine, un luogo che offre un’atmosfera suggestiva e intima per l’esibizione dei due musicisti. Gli appassionati di musica e cultura sono invitati a partecipare a questo evento che promette di essere un’esperienza memorabile. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, è possibile consultare il sito web e i canali social del Cidim e dell’Istituto Italiano di Cultura di Istanbul.

Questo concerto rappresenta un’importante opportunità per apprezzare la musica italiana in un contesto internazionale e per celebrare la cultura attraverso le note di due talentuosi artisti.

