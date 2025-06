Morten Harket rivela di avere il morbo di Parkinson: la sua lotta e il futuro degli A-ha

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Morten Harket, il noto cantante della band norvegese A-ha, ha recentemente condiviso una notizia che ha colpito i fan e il mondo della musica: è stato diagnosticato con il morbo di Parkinson. La rivelazione è stata fatta attraverso un comunicato ufficiale sul sito del gruppo, dove Harket ha parlato apertamente della sua condizione e delle difficoltà che sta affrontando.

La decisione di rendere pubblica la diagnosi

Inizialmente, Morten Harket aveva scelto di mantenere la sua diagnosi di Parkinson riservata, condividendola solo con familiari e amici più intimi. Tuttavia, il peso del segreto si è rivelato difficile da sopportare, portandolo a decidere di rendere pubblica la sua condizione. “Tenere segreto qualcosa di così personale alla lunga pesa più che renderlo pubblico”, ha dichiarato il cantante. Harket ha spiegato che, sebbene abbia accettato la diagnosi senza troppi problemi, ha avuto bisogno di tempo per elaborarla. Ha citato la filosofia di suo padre, che a 94 anni gli ha insegnato a “usare ciò che funziona”, un approccio che ha trovato utile nella sua situazione attuale.

Trattamenti e approccio alla malattia

Per gestire i sintomi del morbo di Parkinson, Harket ha intrapreso un percorso di trattamenti che include due interventi di neurochirurgia presso la Mayo Clinic, negli Stati Uniti. Durante queste procedure, gli sono stati impiantati elettrodi nel cervello, una scelta che ha contribuito a migliorare alcuni dei sintomi associati alla malattia. Il cantante ha evidenziato l’importanza di trovare un equilibrio tra l’assunzione dei farmaci e la gestione degli effetti collaterali, affermando: “È difficile trovare un equilibrio tra l’assunzione del farmaco e la gestione dei suoi effetti collaterali”. Questa testimonianza mette in luce le sfide quotidiane che affronta e la necessità di un approccio attento e consapevole alla sua salute.

Il futuro degli A-ha e la volontà di continuare

Nonostante la diagnosi, Morten Harket ha espresso la sua determinazione a continuare a esibirsi. È consapevole delle sfide che il morbo di Parkinson comporta, ma desidera fare del suo meglio per mantenere viva la sua carriera musicale. “Sto facendo del mio meglio per evitare che l’intero sistema vada in declino”, ha affermato, dimostrando un forte spirito di resilienza. La band A-ha ha comunicato che tutte le future attività saranno adattate alle esigenze di Harket, lavorando insieme per trovare soluzioni che permettano di offrire il meglio ai loro fan. Questo impegno collettivo evidenzia la solidarietà all’interno del gruppo e la volontà di affrontare le sfide insieme, garantendo che la musica continui a essere una parte fondamentale della loro vita.

