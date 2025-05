Modifiche al palinsesto di Canale 5: The Family non va in onda oggi, 7 maggio 2025

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Oggi, mercoledì 7 maggio 2025, i telespettatori di Canale 5 non troveranno la consueta soap opera turca “The Family” nel palinsesto pomeridiano. Questa decisione è stata presa dai vertici Mediaset in occasione dell’inizio del Conclave, un evento di grande rilevanza che ha portato a un cambiamento straordinario nella programmazione. Scopriamo insieme i dettagli di questa variazione e cosa ci attende nei prossimi episodi.

The Family in pausa: cosa succede oggi

La soap opera “The Family”, che ha conquistato il pubblico con le sue intense trame e i suoi personaggi carismatici, non andrà in onda oggi. La serie, che abitualmente si può seguire dal lunedì al venerdì alle 16:50, è stata temporaneamente sospesa per consentire la trasmissione di uno speciale del TG5 dedicato all’inizio del Conclave. Questo evento, che segna l’elezione del nuovo pontefice, ha portato Mediaset a riorganizzare il proprio palinsesto, escludendo non solo “The Family”, ma anche il daytime di “Amici di Maria De Filippi”.

Secondo quanto riportato nella Guida TV di Mediaset, la soap tornerà regolarmente in onda domani, giovedì 8 maggio 2025, a meno di ulteriori modifiche dell’ultimo minuto. La situazione attuale è particolarmente dinamica, poiché si attende la “fumata bianca” che indicherà l’elezione del successore di Papa Francesco. Questo potrebbe comportare ulteriori variazioni nel palinsesto televisivo.

Riepilogo delle ultime puntate di The Family

Negli episodi recenti di “The Family”, la tensione è salita notevolmente con il crollo nervoso di Nese, madre di Devin. Nese è stata coinvolta in una trama orchestrata da Hulya, che l’ha accusata di riciclaggio di denaro. Questo evento ha portato a un confronto acceso con l’ex marito Ergun, il quale ha rievocato un passato difficile, compreso un tentativo di suicidio. In preda alla disperazione, Nese ha cercato conforto nell’alcol, diventando molesta nei confronti di sua figlia e di Aslan.

In parallelo, è iniziata una guerra fredda tra Hulya e Nedret, che ora convivono sotto lo stesso tetto. Entrambe le donne sono determinate a rendere la vita impossibile all’altra, riaprendo ferite del passato e creando un clima di tensione palpabile.

Anticipazioni delle prossime puntate di The Family

Le prossime puntate di “The Family” promettono colpi di scena e tensione crescente. Aslan, uno dei protagonisti, si prepara a mettere in atto una vendetta contro Ibrahim, dopo aver scoperto che suo zio ha tramato per far sì che Leyla rimanesse in prigione. In un incontro apparentemente innocuo a cena, Ibrahim si sentirà male, accasciandosi a terra in preda a una crisi respiratoria. Mentre gli altri si affrettano a soccorrerlo, Aslan continua a mangiare come se nulla fosse accaduto.

Devin, preoccupata, sospetta che Aslan possa essere coinvolto nel malore di Ibrahim, ma la verità è ben diversa. Infatti, l’attentato alla vita di Ibrahim è opera di Serap, che nutre un profondo rancore nei suoi confronti. Le motivazioni di Serap e il suo legame con la famiglia Soykan saranno svelati nei prossimi episodi, aumentando ulteriormente la suspense e l’interesse attorno alla soap.

“The Family” tornerà in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16:50, con nuove emozionanti avventure e intrighi da seguire.

