Forbidden Fruit: la nuova soap turca in arrivo su Canale 5, tra intrighi e colpi di scena

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

A partire da lunedì 30 giugno 2025, i telespettatori di Canale 5 potranno seguire una nuova avvincente soap opera turca intitolata Forbidden Fruit. La serie, che andrà in onda alle 14:10, promette di intrattenere il pubblico con una trama ricca di scandali, conflitti di potere e relazioni extraconiugali. Con la pausa estiva di Tradimento, questa nuova produzione di Mediaset si preannuncia come un appuntamento imperdibile per gli amanti del genere.

Trama e anticipazioni di Forbidden Fruit

La storia di Forbidden Fruit ruota attorno a Ender Çelebi, interpretata da Şevval Sam, una donna sposata con il facoltoso uomo d’affari Halit Argun, interpretato da Talat Bulut. Nonostante il suo matrimonio, Ender ha intrapreso una relazione clandestina con il dottor Sinan, interpretato da Kıvanç Kasabalı. Determinata a porre fine al suo matrimonio, Ender mira a ottenere un divorzio vantaggioso che le consenta di mantenere il suo status sociale e la sua sicurezza economica all’interno dell’alta società di Istanbul.

L’opportunità si presenta quando Ender incontra Yıldız Yılmaz, una giovane cameriera interpretata da Eda Ece. Convinta che Yıldız possa sedurre Halit, Ender le offre un lavoro nella sua casa, con l’intento di far ricadere la colpa della separazione sul marito. Questo piano, però, si rivela più complesso del previsto. Yıldız, attratta dal denaro e dal glamour della vita di Ender, inizia a tramare contro di lei, dando vita a una serie di eventi imprevisti che porteranno a colpi di scena inaspettati.

Parallelamente, i telespettatori conosceranno Zeynep Yılmaz, la sorella minore di Yıldız, interpretata da Sevda Erginci. A differenza di Yıldız, Zeynep non è interessata alla ricchezza e si trova a fronteggiare difficoltà lavorative quando la sua azienda viene acquisita da Alihan Taşdemir, un imprenditore interpretato da Onur Tuna. Il loro primo incontro è disastroso, ma questo scontro segnerà un cambiamento significativo nelle vite di entrambi.

Il cast di Forbidden Fruit

Forbidden Fruit, conosciuta in Turchia con il titolo originale Yasak Elma, è andata in onda dal 2018 al 2023 e si compone di sei stagioni per un totale di 177 episodi, ciascuno della durata di circa due ore. La serie è diretta da un team di registi tra cui Neslihan Yeşilyurt, Murat Öztürk ed Ece Erdek Koçoğlu, e prodotta da Medyapım. Il cast include attori già noti al pubblico italiano, come Hakan Karahan, Sevda Erginci, Sarp Can, Onur Tuna ed Ebru Şahin, tutti protagonisti di altre serie di successo.

Le riprese di Forbidden Fruit si sono svolte in diverse località di Istanbul, tra cui i distretti di Sarıyer, Beykoz, Beyoğlu e Cihangir, oltre alla provincia di Kocaeli. Un episodio della quinta stagione presenta anche immagini della Toscana, arricchendo ulteriormente il contesto visivo della serie.

Ogni stagione di Forbidden Fruit esplora il legame tra l’alta società e il mondo degli affari in Turchia, affrontando temi come l’amore, il denaro e i segreti che circondano le vite dei protagonisti. La serie si propone di intrattenere il pubblico con una narrazione avvincente e colpi di scena che terranno i telespettatori incollati allo schermo.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!