Temporale devasta Playa Dos dopo la semifinale de L’Isola dei Famosi: i naufraghi raccontano

Un forte temporale ha colpito Playa Dos, il set dell’Isola dei Famosi, subito dopo la semifinale andata in onda il 25 giugno 2025 su Canale 5. I naufraghi, già provati dalla competizione, si sono trovati a fronteggiare una situazione di emergenza, con le loro capanne distrutte e il morale messo a dura prova. Questo evento ha scosso non solo i concorrenti, ma anche i fan del reality show, che seguono con attenzione le vicende dei protagonisti.

La semifinale e l’impatto del maltempo

Nella serata di mercoledì, il pubblico ha assistito alla semifinale della 19esima edizione de L’Isola dei Famosi, un appuntamento atteso che ha visto l’eliminazione di quattro concorrenti: Patrizia Rossetti, Dino Giarrusso, Paolo Vallesi e Jasmin Salvati. I finalisti proclamati sono stati Mario Adinolfi, Loredana Cannata, Cristina Plevani e Omar Fantini, mentre Teresanna Pugliese e Jey Lillo sono stati sottoposti al televoto per l’ultimo posto disponibile in finale.

Poco dopo la diretta, Playa Dos è stata colpita da un violento nubifragio che ha sorpreso i naufraghi nel cuore della notte. I video condivisi sulla pagina Instagram ufficiale del programma mostrano la devastazione causata dalla tempesta, con le capanne distrutte e i concorrenti in preda al panico. La situazione si è rivelata critica, con i naufraghi costretti a cercare riparo e a salvaguardare il fuoco, elemento fondamentale per la loro sopravvivenza sull’isola.

La testimonianza dei naufraghi: Teresanna e Mario raccontano

I naufraghi hanno condiviso le loro esperienze traumatiche attraverso il confessionale. Teresanna Pugliese, visibilmente scossa, ha descritto i danni subiti dalla sua capanna: “La mia capanna è stata completamente distrutta, ero immersa nell’acqua. Tutte le stuoie e i sacchi erano bagnati, e noi eravamo fradici. Per fortuna, i ragazzi sono riusciti a salvare il fuoco. L’Isola o lo spirito dell’isola ci ha fatto prendere un bello spavento stanotte”, ha raccontato l’ex tronista di Uomini e Donne.

Anche Mario Adinolfi ha condiviso la sua esperienza, commentando con ironia la situazione: “Dopo 50 giorni a 60° all’ombra, ci mancava solo una tormenta notturna! Stanotte mi ha preso nel sonno, una secchiata d’acqua gelida addosso”. Il suo commento ha strappato un sorriso ai compagni, nonostante il clima di tensione e paura che ha caratterizzato quella notte.

La finalissima in arrivo: chi sarà il vincitore?

L’appuntamento con la finalissima de L’Isola dei Famosi è fissato per mercoledì 2 luglio 2025, sempre in prima serata su Canale 5. I fan del programma attendono con ansia di scoprire chi avrà la meglio in questa edizione ricca di colpi di scena. La tempesta che ha colpito Playa Dos non ha fatto altro che aumentare l’attesa e l’emozione per il gran finale, dove i concorrenti dovranno dimostrare non solo le loro abilità di sopravvivenza, ma anche la loro determinazione a conquistare il titolo di vincitore.

