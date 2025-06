Mirabilandia celebra la Notte Rosa con Valentina Persia: risate e divertimento assicurati

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La Notte Rosa di quest’anno a Mirabilandia promette di essere un evento memorabile, ricco di risate e adrenalina. Sabato 21 giugno, alle ore 21.30, il parco divertimenti più grande d’Italia accoglierà il pubblico per festeggiare il Capodanno dell’estate della Riviera Romagnola. La serata sarà animata dallo spettacolo di Valentina Persia, una delle comiche più apprezzate del panorama italiano, che presenterà il suo show ‘Ma che ti ridi?’. Questo evento, organizzato in collaborazione con Comedy Central Live, si preannuncia come un’occasione imperdibile per tutti gli amanti del divertimento e dell’intrattenimento.

Valentina Persia: una comica dal talento straordinario

Valentina Persia è un’artista poliedrica, nota per la sua capacità di far ridere il pubblico con battute e aneddoti che raccontano la sua esperienza di trent’anni nel mondo dello spettacolo. Attrice, comica e ballerina, ha conquistato il cuore di molte persone grazie alla sua simpatia contagiosa e alla sua presenza scenica inconfondibile. Durante la Notte Rosa, Persia porterà sul palco un mix di storie e personaggi che hanno caratterizzato la sua carriera, creando un’atmosfera di leggerezza e allegria.

Nel suo spettacolo, Valentina invita il pubblico a partecipare attivamente, promettendo una serata all’insegna del divertimento. “Non è un bilancio, né una celebrazione: è semplicemente un incontro, sincero e diretto, tra me e il pubblico”, afferma l’artista. La scelta di Mirabilandia come location per questo evento non è casuale; il parco rappresenta un luogo ideale per respirare la voglia di svago e spensieratezza che caratterizza l’estate romagnola.

Un evento che unisce divertimento e attrazioni

La Notte Rosa è uno degli eventi più attesi dell’estate e Mirabilandia si prepara a festeggiarla in grande stile. Sabrina Mangia, Managing Director del parco, esprime entusiasmo per la partecipazione di Valentina Persia: “Unire la nostra offerta adrenalinica e le attrazioni per i più piccoli e le famiglie della nuova area Nickelodeon Land, con uno spettacolo comico di questo livello in partnership con Comedy Central Live, rappresenta perfettamente il nostro spirito”.

La serata non sarà solo un momento di risate, ma anche un’occasione per godere delle attrazioni del parco, che si conferma come una meta d’eccellenza per il divertimento. Gli ospiti potranno vivere un’esperienza unica, tra spettacoli dal vivo e la possibilità di divertirsi con le numerose attrazioni disponibili.

La sinergia tra Mirabilandia e Comedy Central

La collaborazione tra Mirabilandia e Comedy Central è un elemento chiave per il successo della Notte Rosa. Manuela Vagnetti, AdSales Director in Paramount, sottolinea l’importanza di questo evento: “Siamo entusiasti di essere ospiti di Mirabilandia per la celebrazione della Notte Rosa. Daremo vita a un momento di puro divertimento grazie a Valentina Persia, che intratterrà il pubblico con battute e risate”.

Questa sinergia non solo arricchisce l’offerta del parco, ma rappresenta anche un’opportunità per portare la comicità di qualità a un pubblico vasto. Dopo l’inaugurazione di Nickelodeon Land, l’evento con Valentina Persia si inserisce perfettamente in un programma di intrattenimento che mira a soddisfare le esigenze di tutti i visitatori, dai più piccoli agli adulti.

La Notte Rosa a Mirabilandia si preannuncia come un evento da non perdere, capace di regalare momenti di spensieratezza e divertimento a tutti gli ospiti. Con Valentina Persia sul palco, il 21 giugno sarà una serata indimenticabile, ricca di risate e di emozioni.

